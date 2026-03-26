「知らないと損をする」2026年にNASDAQ・S&P500・TOPIXで起きる歴史的ルール変更とは
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YOU投資チャンネルが「【激変】2026年はNASDAQ100・S&P00・TOPIXが歴史的なルール変更に！？投資家にどんな影響がある？Space X・OpenAI・アンソロピックに即投資できる？」を公開した。動画では、2026年以降に日米の主要な株式指数で予想される歴史的なルール変更と、それが個人投資家に与える影響について解説している。
動画ではまず、NASDAQ100における「ファストエントリー」という特例ルールの提案について言及した。これまで新規上場企業は指数に入るまで一定期間「寝かせる」必要があった。しかし新ルールが導入されれば、時価総額が上位40社に入る規模の企業は、上場後たった15営業日で指数に追加される可能性があるという。これにより、投資信託の中身が「より新鮮」になるメリットがある一方で、価格変動の波が早くやってくるデメリットも指摘している。
この背景には、SpaceXやOpenAIといった「未上場のまま巨大化しすぎる」企業の存在がある。これまでは企業が実績を積んで指数に入れてもらうのが常識だったが、現在では「企業が指数のルールに合わせるのか、指数が企業に合わせるのかという綱引きが起きている」と語る。S&P500でも、これまでIPO銘柄には12ヶ月の取引実績が必要という保守的なルールがあったが、巨大企業の取り込みを巡って見直しの議論が出始めているという。
また日本のTOPIXについても、2026年10月から「流動性重視」の第2段階見直しが始まると説明した。基準を満たさない銘柄は、四半期ごとに8段階に分けて指数内のウェイトが減らされる丁寧な移行措置がとられる。これにより、TOPIXはより実用的で「筋肉質」な指数へと進化していくと評価している。
最後に「指数のルールが変わるというのは決して怖がる材料ではありません」と述べ、市場が時代に合わせてより良くなろうと進化しているポジティブなサインであると結論づけた。投資家にとって、この「中身の変化」を知っておくことが、下落相場が来たときの心の防具になりそうだ。
動画ではまず、NASDAQ100における「ファストエントリー」という特例ルールの提案について言及した。これまで新規上場企業は指数に入るまで一定期間「寝かせる」必要があった。しかし新ルールが導入されれば、時価総額が上位40社に入る規模の企業は、上場後たった15営業日で指数に追加される可能性があるという。これにより、投資信託の中身が「より新鮮」になるメリットがある一方で、価格変動の波が早くやってくるデメリットも指摘している。
この背景には、SpaceXやOpenAIといった「未上場のまま巨大化しすぎる」企業の存在がある。これまでは企業が実績を積んで指数に入れてもらうのが常識だったが、現在では「企業が指数のルールに合わせるのか、指数が企業に合わせるのかという綱引きが起きている」と語る。S&P500でも、これまでIPO銘柄には12ヶ月の取引実績が必要という保守的なルールがあったが、巨大企業の取り込みを巡って見直しの議論が出始めているという。
また日本のTOPIXについても、2026年10月から「流動性重視」の第2段階見直しが始まると説明した。基準を満たさない銘柄は、四半期ごとに8段階に分けて指数内のウェイトが減らされる丁寧な移行措置がとられる。これにより、TOPIXはより実用的で「筋肉質」な指数へと進化していくと評価している。
最後に「指数のルールが変わるというのは決して怖がる材料ではありません」と述べ、市場が時代に合わせてより良くなろうと進化しているポジティブなサインであると結論づけた。投資家にとって、この「中身の変化」を知っておくことが、下落相場が来たときの心の防具になりそうだ。
YouTubeの動画内容
関連記事
新NISAで月30万円の満額投資は不要だった。今の生活を犠牲にする「NISA貧乏」から抜け出す最適解
今さら聞けない株式市場乱高下の″本当の理由″。AIバブル崩壊か、それとも絶好の買い場か？プロの見解が真っ二つに割れるワケ
知っておきたい高配当ETF「SCHD」の激変。2026年3月の銘柄入れ替えで何が変わったのか？「安く買って高く売る」仕組みを解説
チャンネル情報
株式投資・資産形成・お得マネー情報に関する情報を初心者にもわかるように発信しています。皆様の投資ライフが楽しくなるような前向きな情報発信を心がけています！