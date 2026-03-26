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「知らないと損をする」2026年にNASDAQ・S&P500・TOPIXで起きる歴史的ルール変更とは

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YOU投資チャンネルが「【激変】2026年はNASDAQ100・S&P00・TOPIXが歴史的なルール変更に！？投資家にどんな影響がある？Space X・OpenAI・アンソロピックに即投資できる？」を公開した。動画では、2026年以降に日米の主要な株式指数で予想される歴史的なルール変更と、それが個人投資家に与える影響について解説している。



動画ではまず、NASDAQ100における「ファストエントリー」という特例ルールの提案について言及した。これまで新規上場企業は指数に入るまで一定期間「寝かせる」必要があった。しかし新ルールが導入されれば、時価総額が上位40社に入る規模の企業は、上場後たった15営業日で指数に追加される可能性があるという。これにより、投資信託の中身が「より新鮮」になるメリットがある一方で、価格変動の波が早くやってくるデメリットも指摘している。



この背景には、SpaceXやOpenAIといった「未上場のまま巨大化しすぎる」企業の存在がある。これまでは企業が実績を積んで指数に入れてもらうのが常識だったが、現在では「企業が指数のルールに合わせるのか、指数が企業に合わせるのかという綱引きが起きている」と語る。S&P500でも、これまでIPO銘柄には12ヶ月の取引実績が必要という保守的なルールがあったが、巨大企業の取り込みを巡って見直しの議論が出始めているという。



また日本のTOPIXについても、2026年10月から「流動性重視」の第2段階見直しが始まると説明した。基準を満たさない銘柄は、四半期ごとに8段階に分けて指数内のウェイトが減らされる丁寧な移行措置がとられる。これにより、TOPIXはより実用的で「筋肉質」な指数へと進化していくと評価している。



最後に「指数のルールが変わるというのは決して怖がる材料ではありません」と述べ、市場が時代に合わせてより良くなろうと進化しているポジティブなサインであると結論づけた。投資家にとって、この「中身の変化」を知っておくことが、下落相場が来たときの心の防具になりそうだ。