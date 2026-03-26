２６日の香港マーケットは、主要９０銘柄で構成されるハンセン指数が前日比４７９．５２ポイント（１．８９％）安の２４８５６．４３ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１９２．８１ポイント（２．２５％）安の８３８９．９３ポイントと３日ぶりに反落した。売買代金は２６１６億６２４０万香港ドル（約５兆３３５２億円）に縮小している（２５日は３５０９億３２９０万香港ドル）。

中東情勢を巡る不透明感が重し。米国はイランとの停戦を模索しているが、難航するとの見方が優勢だ。トランプ政権が戦争終結に向けてイラン側に提示した１５項目で構成された和平案について、イラン国営メディアは２５日、和平案の受け入れを拒否したと報道。イラン側も戦争終結に向けた条件５項目を示したと伝わったが、双方の隔たりは大きいとみられている。２６日の時間外取引でＷＴＩ原油先物が上昇し、依然として高止まりしていることもマイナス材料だ。経済活動の足かせになると危惧されている。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、ショート動画投稿アプリの快手科技（１０２４／ＨＫ）が１４．０％安、フィギュア・玩具の泡泡瑪特国際集団（ポップ・マート：９９９２／ＨＫ）が１０．５％安、生命保険事業で中国最大手の中国人寿保険（２６２８／ＨＫ）が８．５％安と下げが目立った。快手の通期決算は２割増益と堅調だったものの、これを好感する買いはみられていない。自社開発した動画生成ＡＩ「可霊ＡＩ（ＫｌｉｎｇＡＩ）」の売上は堅調だが、研究開発費が拡大するとの見通しが不安視された。快手などテック銘柄の下げが響き、ハンセン科技（テック）指数は３．３％安と他の主要指数をアンダーパフォームしている。

セクター別では、中国の保険が安い。中国人寿保険のほか、新華人寿保険（１３３６／ＨＫ）が６．１％、中国人民保険集団（１３３９／ＨＫ）が３．９％、中国平安保険（２３１８／ＨＫ）が３．８％ずつ下落した。

半導体セクターも急落。蘇州貝克微電子（２１４９／ＨＫ）が１２．３％安、愛芯元智半導体（６００／ＨＫ）が７．８％安、兆易創新科技集団（３９８６／ＨＫ）が７．６％安、華虹半導体（１３４７／ＨＫ）が６．２％安で引けた。そのほか、クラウドやＡＩ技術の銘柄群も下げている。

産金・非鉄セクターもさえない。紫金鉱業集団（２８９９／ＨＫ）が４．９％安、霊宝黄金（３３３０／ＨＫ）が４．２％安、洛陽モリブデン集団（３９９３／ＨＫ）が３．７％安、中国宏橋集団（１３７８／ＨＫ）が３．２％安で取引を終えた。

半面、石油セクターは物色される。百勤油田服務（２１７８／ＨＫ）が８．１％、中海油田服務（２８８３／ＨＫ）が３．１％、中油燃気集団（６０３／ＨＫ）が２．８％、中国海洋石油（８８３／ＨＫ）が２．５％ずつ上昇した。

本土マーケットも３日ぶりに反落。主要指標の上海総合指数は、前日比１．０９％安の３８８９．０８ポイントで取引を終了した。ハイテクが安い。保険、素材、不動産、空運、インフラ関連、医薬、自動車、消費関連なども売られた。半面、石油・石炭は高い。銀行、海運、公益も買われた。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）