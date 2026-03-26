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4月の日本列島は「全国的な高温」に。後半は北日本への寒気南下に要注意

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

気象予報士の松浦悠真氏が、自身のYouTubeチャンネル「【マニアック天気】松浦悠真」で、「【１ヶ月予報】顕著な高温期と4月後半の寒気南下の可能性について【メンバー限定】」を公開した。動画では、3月26日発表の1ヶ月予報に基づき、週ごとの詳しい天気と気温の傾向が解説されている。



動画の前半では、1ヶ月全体を通して全国的に高温の予想となっていることを説明。特に1週目は北日本を中心に顕著な高温となる可能性が示唆された。また、西日本の南岸付近に前線帯が予想されるため、東日本や西日本では雨の日が多くなると指摘。「ちょうど桜の満開の季節と重なる」時期であるものの、「お花見日和になる日というのはですね、ちょっと少なくなるのかな」と分析した。



続いて2週目の予報では、北日本から西日本にかけて高温の確率が70%と非常に高くなっていると語る。日本の東側に高圧帯が予想されることから東日本は高気圧に覆われやすくなる一方で、西日本を中心に雨が多くなりやすい傾向にあると解説。3週目から4週目にかけては、高温の確率は少し下がるものの「基本的には高温になる」と見込んでいる。ただし、北側にある寒冷渦の影響で「北日本はこの影響をもしかしたら受けるかも」と、寒気への注意を促した。



最後に松浦氏は、期間の後半に北日本で寒気の影響が出る可能性や、4月に入ると暖かく湿った空気の強さが増すことに言及。「大雨に今度は注意が必要になってくるかもしれません」と指摘し、雨の降り方には十分気をつけるよう呼びかけている。