【マックスゲームズ：Switch2用アクセサリー「スーパーマリオ」シリーズ】 4月28日 発売予定 価格 スマートポーチEVA：3,058円 カードポケット24：1,430円

マックスゲームズは、Nintendo Switch 2用ライセンスアクセサリー「スーパーマリオ」シリーズを4月28日に発売する。

「スーパーマリオ」をモチーフにしたSwitch2アクセサリー全2商品が登場。「スマートポーチEVA スーパーマリオ（シルエット）」は、ブルーグレーの生地にマリオが型押しされたデザインで、Switch2本体とゲームカード8枚を収納でき、シックで使いやすいポーチとなっている。

「カードポケット24 ハテナブロック」は、ハテナブロックとマリオのシルエットをデザインしたカードケース。Switch2またはSwitchのゲームカードを最大24枚収納可能で、コンパクトなサイズで持ち運びしやすいアイテムとなっている。

「スマートポーチEVA スーパーマリオ（シルエット）」価格：3,058円

「カードポケット24 ハテナブロック」価格：1,430円

(C) Nintendo

