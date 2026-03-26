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YouTubeチャンネル「Aty」が「こんなカワウソ見たことある？病院でまるでマッサージを受けるかの如く健康診断をこなすカワウソたち」と題した動画を公開しました。春と秋、年に２回は定期健診を受けているというコツメカワウソのアティくんとウイちゃん。病院にいるとは思えないほどリラックスした様子でおとなしく検査を受ける姿が、多くの視聴者を驚かせています。



この日は半年に一度の健康診断の日。何やら察したふたりはそわそわし始めます。いざ出発しようとすると、ウイちゃんが「少しでも痩せてから行くわ」と言わんばかりにキャットホイールで走り出し、そんな女の子らしい可愛い抵抗に思わず笑みがこぼれます。



動物病院に到着しても、嫌がるどころか自ら建物の中に入っていこうとするカワウソたち。健康診断は、触診と口腔内検査から始まり、採血、レントゲン撮影と進みます。体に負担がかかる麻酔は一切使用しません。麻酔無しで検査ができるよう、抱っこの練習や、まっすぐ仰向けに寝る練習、飼い主さんが「待て」と言ったらしばし動かないでいる練習などを、これまでコツコツやってきたのだとか。



ウイちゃんは2年前に腫瘍の除去手術を受けているとのことで、手術部位の経過も念入りにチェック。その間も診察台の上でされるがままになっているウイちゃん。まるでマッサージを受けているかのようなうっとりした表情に、「なんだか気持ちいいわ」と心の声が聞こえてきそうです。



続いて、ウイちゃんより健診歴が長いアティくんはベテラン級の落ち着きぶり。診察台の上で静かに目を閉じ、聴診器をあてられた瞬間はくすぐったそうにしたものの、あとは何をされても微動だにしません。カワウソの健康診断で一番難しいと言われる採血も、飼い主さんと獣医師さん、看護師さんの見事なチームプレイで、ふたりとも怖がることなくあっという間に完了しました。



すべての検査を終えたご褒美に大きなヤマメをもらったアティくんとウイちゃん。「健康診断が終わると大好物のお魚がもらえる」とわかっているから、健康診断を嫌がらないのかもしれませんね。レントゲンと血液検査の結果説明を、飼い主さんと一緒におとなしく聞いている様子にも驚くばかりです。



カワウソは腎臓結石になりやすく、それが原因で命を落とすケースも少なくないと言います。年に２回の定期検診で結石や腫瘍も早期に発見できますし、検査結果を参考に獣医師さんから食生活や生活習慣のアドバイスももらえます。人間同様、カワウソにとっても定期検診はとても大切なのですね。



めったに見ることができないカワウソの健康診断の様子を知ることができる上、約1時間半にわたる検査を乗り越えたカワウソたちの愛らしくもたくましい姿に、ほっこりと癒やされる動画です。