イランに対する唐突な攻撃で、世界で孤立しつつあるアメリカのトランプ大統領。世界経済と国際秩序を揺るがすトランプ政権にアメリカの“最も忠実な同盟国”日本の高市早苗首相がどう対応するか、世界中の注目が集まっている。

【写真】「子犬みたいにトランプに抱かれてた」「高市がしぶとく派兵を阻止したから我々もひと安心」高市早苗総理の日米首脳会談での様子は、韓国でも評価が割れている

とりわけ日本と同じ立場である韓国は、高市・トランプ会談に熱い視線を注いでいた。



ホワイトハウス公式Xより

韓国も同じアメリカの同盟国として対中摩擦、通貨安、トランプ関税と対米投資、そしてイラン戦争への協力要請といった共通の問題を抱えている。それだけに高市政権がトランプ大統領とどう対峙するのかは、韓国にとって対米外交の重要な参考資料になる。

だが会談を見届けた韓国の世論から聞こえてくるのは、失笑とため息ばかり。主要なSNSは、日米首脳の言動に呆れる声であふれ返っている。

「あれだけ媚びたのに、返ってきたのは真珠湾（笑）」

主な話題の1つは、トランプ氏からの“真珠湾発言”を受けた高市首相の反応だ。

「映像では子犬みたいにトランプに抱かれてたけど、それでもあんなこと言われるんだな」（Ruliweb 26/3/20）

「あれだけ媚びたのに、返ってきたのは真珠湾（笑）」（FMKorea 26/3/20）

オーバーなまでにトランプ大統領への親密さを演出し、「世界に平和と繁栄をもたらすのはドナルドだけ」と破格の賛辞を送ったのに、まさかのあてこすりを受けた高市首相を憐れむと同時に揶揄する反応が多い。

「韓国の代わりに（イラン戦争で不機嫌な）トランプの憂さ晴らし役になってくれてありがたい」（同）といった同情に近い感謝の声もあった。

高市首相自身の行動で最も不評だったのは、バイデン前大統領に対する“嘲笑”の場面だ。

トランプ大統領はホワイトハウスに掲げられた歴代大統領の肖像のうち、バイデン氏の写真を自動で署名する機械の写真にすげ替えている。これはトランプ大統領が繰り返し流布した “バイデン氏は認知症” というデマに基づく、子供じみた嫌がらせだ。

そして高市首相がその写真を指差して笑う動画がホワイトハウスのSNSに投稿され、世界中を絶句させた。韓国でもこれは大きな批判の的になった。

「訪問先でその国の前大統領を笑い物にする首相。それが無礼だとすら分からないのか」（FMKorea 26/3/22）

「マジでブッ飛んでる」「人生楽しそうだな」（FMKorea 26/3/21）

「なんで2人ともあんなバカをやらかさずにいられないんだ」（FMKorea 26/3/20）

トランプ大統領、高市首相の双方に呆れる声も多かった。

ホワイトハウスのSNSは他にも、晩餐会で何かを叫びながら踊る高市首相の写真を公開している。

「トランプがリモコンボタンを押したのかな」

「アメリカは日本をこんなふうに扱うのか」

「これがうちの大統領ならマジで大事件だろう」（FMKorea 26/3/21）

ただ一方で、“明日はわが身”と高市首相に対して同情する現実的な意見もある。

「（トランプ政権に媚びなくてはいけないのは）こっちも同じだ」

「恥をかいてでも下手に出て見せたのは、実利的にうまい対処だったと思う」

「アメリカはあれでもまだ覇権国で同盟国なんだから、みっともなくても機嫌を取るしかない」（FMKorea 26/3/20）

「リーダーが一時の恥に耐えるのも能力のうちだ」

さらに、高市首相がトランプ大統領が求めるホルムズ海峡への自衛隊の派遣を固辞したことに対しては、率直な謝意も聞こえてくる。

「高市がしぶとく派兵を阻止したから、我々もひと安心できた」

「日本が行くなら、こっちも行かなきゃいけないからな」

「高市が面と向かって派兵を断ったから、俺たちの負担も軽くなったんだよ。李在明もそうだが、リーダーが一時の恥に耐えるのも能力のうちだ」（Ruliweb 26/3/20）

高市首相の意図はどうであれ、日本の恒久平和主義が韓国の若者からも感謝されている格好だ。

そもそも現在、日本と韓国の関係は近年でもかなり友好的なものだ。

李在明・韓国大統領とのツインドラム演奏という前代未聞のパフォーマンスも、おおむね好意的に受け止められている。

李政権の外交方針は理念より実利を重視する “実用外交”で、歴史的なしこりを抱える日本相手であっても、対中摩擦、通貨安、トランプといった目の前の共通の課題については協力し合うほうが得策――という判断も働いている。

「トランプ政権のアメリカは何をしでかすか分からない」という危機感も強く、日本と揉めている場合ではない、というところだろう。

だが実は、高市首相の政治手腕を疑問視する声は根強く上がっている。

「（中国に）堂々とぶつかっていくから何か計画があるんだと思ってたけど、何もなかったみたい」

高市首相への疑問が噴出したきっかけは、日中関係を一気に険悪化させた2025年11月の台湾についての「存立危機事態」発言だった。

「（中国に）堂々とぶつかっていくから何か計画があるんだと思ってたけど、何もなかったみたい」

「日本が滅びるなら地震のせいだろうと思ってたが、もっと強力なのが出てきた」（Ruliweb 25/11/18）

韓国自身も中国とアメリカの板挟みに苦しんでいるが、同じ状況の日本があまりにも無策に中国を逆撫でしたことに驚く声が多い。

さらには「（日本が）中国のヘイトを引き受けてくれたおかげで、韓国の原潜はスムーズにことを運べそう。原子力協定改定の時もやらかしてほしいわ」（Ruliweb 25/11/19）と、韓国自身の利益のためには日本と中国が揉めている方が望ましいという人さえいる始末だ。

そもそも、右派的な主張を続けてきた高市首相に対する好感度は韓国では高くない。

今年1月の調査では、高市首相に好感が持てると答えたのは22%。同じ調査では中国の習近平国家主席が21%、トランプ大統領が19%、そしてロシアのプーチン大統領は6%だった。“一番人気”ではあるものの、22％は決して高いとは言えない。

国際社会が注視するなか、さまざまな物議をかもす結果となった日米首脳会談。60％以上の支持率を誇る李大統領は、高市首相のアメリカ外交という先行ケースからどんな教訓を得たのだろうか。

（高月 靖）