スズキの「ちいさい高級SUV」が魅力的！

スズキの新しい挑戦を象徴する新型コンパクトSUV「e VITARA（イー ビターラ）」が2026年1月16日に発売されました。

この新型eビターラは、スズキにとって初めてとなる量産型のバッテリーEV（電気自動車）であり、これからの電動化戦略を力強く牽引していく重要な役割を担っています。

【画像】超カッコいい！ これがスズキの「ちいさい高級SUV」です！（30枚以上）

どのようなモデルなのでしょうか。

「Emotional Versatile Cruiser（エモーショナル・バーサタイル・クルーザー）」というコンセプトの通り、新型eビターラは、デザイン、走行性能、そして信頼の4WD技術を高いレベルで融合させました。

走りの要となるのが、EV専用に開発されたプラットフォーム「HEARTECT-e（ハーテクトe）」です。この土台には、従来の約2倍にも及ぶ高ハイテン材（高張力鋼板）が使用されており、車体の軽量化と高い剛性を同時に実現しています。

また、EVが苦手としがちな冬場の寒さ対策も万全で、ヒートポンプシステムやバッテリーウォーマー、さらに充電効率を助ける「バッテリー昇温機能」などを備えることで、外気温が0度の環境でもエコモード時の航続距離の低下を約10％に抑えるなど、実用性を徹底的に追求しました。

走行性能に目を向けると、スズキが「ジムニー」などで長年磨き上げてきた四輪駆動技術をEVへと進化させた「ALLGRIP-e（オールグリップe）」が大きな魅力。前後2つのモーターを独立して制御するこのシステムは、路面状況に合わせて最適なパワーを配分し、意のままのドライビングを叶えてくれます。

日常的な走行を安定させる「オートモード」はもちろん、悪路でタイヤが空転した際にブレーキ制御を駆使して脱出を助ける「トレイルモード」も搭載。4WDモデルの登坂能力は2WDの約1.4倍に達し、静止状態から時速100キロまでわずか7.4秒で加速する、EVならではのパワフルな走りも兼ね備えました。

エクステリアは「High-Tech ＆ Adventure」をテーマとした力強いデザインを採用。3点のラインが光る特徴的なランプや、空力性能に優れた18インチホイールが、ひと目でスズキのEVとわかる個性を放っています。

ボディサイズも全長4275mm×全幅1800mmと、日本の道路事情でも扱いやすい大きさにまとめられました。

室内に足を踏み入れると、そこにはブラウンを取り入れたモダンで上質な空間が広がっています。機能的な「インテグレートディスプレイ」や、新形状のステアリングが先進性を感じさせる一方で、宙に浮いたようなデザインのセンターコンソールが便利な収納スペースを生み出しています。

夜間にはアンビエントライトが室内を彩り、SUVらしいタフさと心地よい高級感が同居する仕上がりとなりました。

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新型eビターラの価格（消費税込）は399万3000円から492万8000円です。国の補助金の対象となっており、2026年3月31日までに登録すれば、127万円のCEV補助金を受給することができます。