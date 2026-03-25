俳優でフィギュアスケーターの本田望結（21）が公開した、妹・紗来（18）との“アザトカワイイ”姉妹ショットが反響を呼んでいる。

【映像】10kg減が話題の本田望結や妹・紗来との2ショット（複数カット）

これまでもお互いのInstagramで仲むつまじい姉妹の姿を公開している望結と紗来。望結は21歳の誕生日を報告した2025年6月2日の投稿で「食生活が、もりもりご飯から、おつまみに変わったら、体が10kg軽くなりました！かんぱーーい」と体の変化について報告していた。

2026年3月12日には真っ赤な衣装を着たさまざまな表情が印象的な写真を投稿。「本当に痩せたよね」「大人な色っぽさがあってキレイ」などのコメントが寄せられ、話題になっていた。

妹・紗来との姉妹ショットに反響

3月24日には、紗来と出演したTBS系バラエティー番組「ラヴィット！」のオフショットを披露。姉妹で同じポーズを決める姿にファンからは「2人のポーズアザトカワイイ」「え、天使じゃん」などのコメントが寄せられた。（『ABEMA NEWS』より）