フジテレビ、お台場の社屋を“F1”カラーに特別ライトアップ＆巨大階段装飾 近鉄電車まるごとジャックも

フジテレビ、お台場の社屋を“F1”カラーに特別ライトアップ＆巨大階段装飾 近鉄電車まるごとジャックも