タレント明石家さんま（70）が、24日深夜放送のフジテレビ系「EXITV」に出演。引退危機について語った。

さんまは「今は喉じゃなくて筋肉で（しゃべっている）。TBSの医者が（言っていた）。喉はなくなったんですよ、去年の8月に」と告白した。りんたろー。は「今、喉ないんですか」と驚き、兼近大樹は「喉はなくて、筋肉で声みたいなものを出してるんですよね？」と大先輩をイジった。さんまは「声や！」とつっこみを入れ、「お前、喉を通る声のことを言ってるんやろ？ 俺は筋肉を通る声やねん」と語った。

さんまは喉について「俺しゃべりながら治してん。こんなこと自慢にもなれへんけど。あのとき休んだら喉あったかもや。そのまま行ってしまった。途中で会社の岡本社長と『俺引退やわ』って話し合ったんですよ」と告白した。

さんまはさらに「記者会見してほしいんで、声が限界きたっていうことで、岡本社長と2人で」と引退を覚悟した瞬間を説明。「（社長が）『さんまさん、今声出てますよ』。『記者会見してほしい…あっ。なら（記者会見は）なしという事で』」と、撤回に至ったやりとりも再現した。りんたろー。は「集まったのに？」と聞き、兼近は「そんな軽い感じだったんですか」と驚いた。

さんまは「“引退や”ってホンマに思って」と当時を振り返った。