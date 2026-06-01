明石家さんま（70）が5月31日放送のTBS系「週刊さんまとマツコ」（日曜午後1時）に出演。過去に名作アニメ「おそ松くん」のイヤミ役の声優オファーがあったことを認めた。前週に続き、今週は声優ゲスト回。前段で、さんまは過去に名作アニメ「ルパン三世」のルパン役の声優オファーがあったことを認めていた。さんまは続けて「あとは（おそ松くんの）イヤミもあってんけど、俺のところまで入ってきてないねん。あとで聞いたの。赤