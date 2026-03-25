櫻井心那、予選落ち経てサンフランシスコへ 投稿に込めた静かな決意「今週も頑張ります」
今シーズンから米国女子ツアーに本格参戦している櫻井心那が自身のインスタグラムを更新。先週はカリフォルニア州で開催された「フォーティネット・ファウンダースカップ」に参戦したが、惜しくも予選落ちを喫してしまった。そこで開催地近くのサンフランシスコで気分転換を図る姿を投稿した。
【写真】「息抜きに、美味しいご飯」英気を養う櫻井心那
「息抜きに、美味しいご飯」と記した投稿では2枚の写真を公開。1枚目はスポンサー企業からプレゼントされたというデジカメを、ちょっとレトロな雰囲気を漂わせる回転木馬に向ける姿を写したものだった。そして2枚目は、背後を多くの人が行きかうテラス席で食事を楽しむ姿。美味しそうな料理を前に、にこやかにピースをしていた。投稿を見たファンからも「リラックスした笑顔 楽しいって大事です！」「楽しいも悔しいも一杯楽しんで〜」「何があろうと長崎からココナッツ応援してますよ」「カメラで撮った写真も今度見せてください」などのコメントが寄せられていた。楽しいひとときを過ごした櫻井は「今週も頑張ります！」と宣言。この後、アリゾナ州に移動して「フォード選手権」に参戦する。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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