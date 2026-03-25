子猫が心を許したサインとは？ お兄ちゃん猫の陰に隠れていた三毛猫ちゃんが“完全に心を開いた瞬間”を紹介

今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『怯える三毛子猫、ついに心を開く！』というねこかますさんの動画です。

投稿者メッセージ（動画説明文より）

2023年1月までで50匹以上の猫を預かり、里親探しと送り出してきた我が家の子猫育成機関・白熱宇宙猫教室。 2023年は次男坊・時雉の他界、縁の深い猫たちの緊急預かり、子猫5匹と2匹の育成と里親探しをこなして何とか乗りきりした。 そして2024年、琥麦が我が家の子になり落ち着いた頃、また新たな子猫たちが保護預かりでやってきました。

投稿者のねこかますさん宅へ来た当初はケージのすみで警戒していた子猫きょうだい。兄猫ちゃんが妹を守るように前に立っています。

兄猫の虔燈（けんと）ちゃんは早くに慣れましたが、妹猫の胡晴（こはる）ちゃんは中々心を開きません。怯えの強いタイプなのだとか。

それでも膝上でミルクを飲んだり、身体を拭くなどのケアは大人しく受けています。ただ、まだ心を開いていないそう。

預かり7日後くらいにようやく自分からねこかますさんへ近付いてくるようになりました。兄猫の虔燈ちゃんが全面的に甘えているので、それを真似すると思い無理はしないとのことです。

体調やケガに気を付けていれば、兄弟姉妹がいる場合は勝手に学ぶので大丈夫なのだとか。

ある日、いつものように虔燈くんが膝上で甘えまくっていると……

胡晴ちゃんが自分から膝上に登って来ました！

さらに体への登頂をはじめます。これは良い傾向です。

一方、眠たくなってきた虔燈ちゃんは甘えモード。遊びたくてじゃれついても噛まない優しい子なのだそうです。

ところがその後、虔燈ちゃんの様子がちょっとおかしいです。激しく頭をこすりつけたり、軽く服をかんだりと暴れん坊になっています。胡晴ちゃんじゃなく自分を見て！ と赤ちゃん返りをしているのだとか。

眠いなら寝るがいいよと寝かしつけていると、トイレにいた胡晴ちゃんが鳴きました。

そして砂をかきわけ何やらポージング。これはひょっとして……。

そのままめでたくトイレの「大」を済ませた胡晴ちゃん。動画には盛大なファンファーレが流れます。ねこかますさんいわく、目の前で大をするのは心を完全に許したからだなのだそうです。

こうして2匹は仲良く膝上へ。はじめてのウンチをファンファーレで祝すのは、ねこかますさん宅の儀式なのだそうです。

可愛い子猫ちゃんたちの懐きっぷりと甘えっぷり、そして遊んでいる様子に興味を持たれた方はぜひ動画をご覧ください。

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