ダイビングコンピューターやスマートウォッチで知られるSUUNTO（スント）。実は創業90年を誇る老舗です。フィンランドで1932年に創業され、当時は液体封入型のコンパスなどを製造。その後も軍用の時計や計測器などを手がけてきました。

1998年には高度計、気圧計、コンパスと豊富な機能を備えたスポーツウォッチ「VECTOR」を手がけています。高い防水機能と堅牢性を兼ね備え、いわゆるツールウォッチの走りともいえるモデルです。

90'sデザインをタフな設計で再解釈

Image: SUUNTO

SUUNTOの90周年アニバーサリーモデルとして、このVECTORのデザインを取り入れた「VERTICAL 2ギフトボックス」が発売されます。デジタル表示レイアウトは、VECTORのデザインをスマートウォッチに落とし込んだもの。48.6mmサイズの大ぶりなポリアミドケースに、チタン製のベゼルとサファイヤクリスタルガラスを合わせて、100m防水を実現しています。

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スマートウォッチとしては睡眠や歩数、心拍数、消費カロリーなど24時間のトラッキング機能を搭載。さらにGPSや温度表示、115種類以上のスポーツ機能も備えています。バッテリーは最高精度のGPSモードで最大65時間、日常使用のツアーモードなら最大250時間の使用が可能です。

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ボックスにはMC-2ミラーコンパスと記念マグネットを同梱。ベルトはシリコンベルトとテキスタイルベルトが付属し、好みで付け替えが可能です。

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価格は13万9700円（税込）で1,936本限定。発売は3月25日からで、公式サイトで予約受付中のほか、ヨドバシカメラ、ビックカメラ、ヤマダデンキでも購入可能です。

Source: SUUNTO