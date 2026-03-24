金正恩（キム・ジョンウン）北朝鮮国務委員長は「核保有国の地位を決して後退させることなく引き続き強固にしていき、敵対勢力によるあらゆる反共和国的挑発行為を打ち砕くための対決闘争を攻勢的に展開する」と明らかにした。

24日、朝鮮中央通信によると、金委員長は前日、最高人民会議第15期第1回会議で行った施政演説で、対外政策に関連してこのように述べた。

金委員長は「韓国を最も敵対的な国家と規定し、強硬な言動で徹底的に排斥・無視していくとともに、わが共和国に対する韓国の挑発行為には、いささかの考慮もなく、容赦なくその代償を支払わせる」と述べ、従来の対韓敵対路線を再確認した。

ただし、南北関係を「敵対的な二国家関係」と明示するための憲法改正が行われたかどうかについては言及しなかった。

金委員長は「現在、米国が世界各地で国家テロと侵略行為を行っている」と述べた。イランとの戦争などに言及したものとみられる。

しかし、ドナルド・トランプ米大統領を直接非難することはなかった。

金委員長は「国家の尊厳も国益も最終的な勝利も、ただ最強の力によってのみ支えられる」とし、「敵対国が対決を選ぶのか、平和的共存を選ぶのかは彼らの選択であり、われわれはどのような選択にも対応する用意がある」と述べた。

続けて「自衛的核抑止力をさらに拡大・強化し、共和国の核戦力の迅速かつ正確な対応態勢を万全に整え、国家と地域の安全に対する戦略的脅威を徹底的に管理していく」と強調した。

また「従来の基準に基づいてきた外交慣行から脱却し、新たな国格と国威にふさわしい外交戦術と対外活動を駆使していく必要がある」とし、攻勢的な外交に乗り出す考えを示唆した。