現地6月17日、英国王室の競馬の祭典「ロイヤルアスコット」2日目に行われた、クイーンメアリーステークス（G2・2歳牝馬・芝1000m）は、ライアン・ムーア騎乗のヴィクトリアス（牝2・愛・A.オブライエン）が快勝。左目の視力を失っているハンデを抱えながらも、デビューから無傷の3連勝で重賞初制覇を飾った。また、管理するエイダン・オブライエン調教師は、これがロイヤルアスコット通算99勝目となった。【レース動画】片目のハ