WBC応援で来日した大人気チア、日本のコンビニドリンクに心を奪われる

台湾プロ野球（CPBL）の中信兄弟のチアガール「パッションシスターズ」の一員として活躍するチュンチュンが、来日中に立ち寄ったコンビニエンスストアで発見したお気に入りの一品をSNSで公開した。日本の日常風景に溶け込む等身大の姿に、日台のファンから大きな反響が寄せられている。

チュンチュンは、3月に東京ドームで開催されたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）のチャイニーズ・タイペイ代表応援のためにも来日し、華麗なダンスで球場を大いに盛り上げた大人気チアだ。自身のSNSには、日本のコンビニで販売されているスムージーを日本での滞在を心から満喫している様子が収められている。

税込300円の手軽に味わえる日本のコンビニドリンクにすっかり心を奪われた様子。インスタグラムのフォロワーが100万人を超える圧倒的な人気を誇る“伝説のチア”の投稿に、ネット上のファンも即座に反応した。

コメント欄には「世界の美人」「超甘い、恋に落ちた」と、その可愛らしいルックスとリラックスした表情を絶賛する声が殺到した。さらに、日本の手軽で美味しい一品を堪能してくれたことに対し「私もチュンチュンと同じフルーツシェイクを飲んでいる」「チュンチュンありがとう！」といった喜びのコメントも寄せられている。

球場での華やかなパフォーマンスとは一味違う、日本の街並みで笑顔を見せるオフショット。海を越えて日本の文化を楽しんでくれたことへの感謝とともに、「また、日本に来てね」と再訪を熱望する温かい声も多く見受けられた。（Full-Count編集部）