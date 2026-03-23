カウンセラーが解説、お互いを高め合う人間関係の仕組み 「苦手を補い合える」ことが感謝につながる理由
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カウンセラーで作家のRyota氏が、自身のYouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」で、「【真理】この特徴を持つ人は絶対に手放すな／お互いが支え合い精神的に成長できる人の特徴7選」と題した動画を公開。多くの人が望む「プラスになる人間関係」の具体的な特徴について解説した。
動画の冒頭でRyota氏は、人間関係にはプラスとマイナスの側面があるが、どうせならお互いに良い影響を与え合う「ポジティブな関係性」を築いていきたいと語りかける。その上で、そうした関係性の具体的な特徴として、まず「苦手を補い合える」ことを挙げた。
恋愛や結婚関係を例に、Ryota氏は「お互いにパートナーとしていろいろやっていくわけですよ」と前置きし、得意なことが同じカップルは強みを発揮できる一方で、苦手なことが同じだと一つのことで共に悩んでしまうと指摘。逆に、得意なことや苦手なことが異なると、互いの弱点を補い合うことが可能になるという。
具体例として、自身の夫婦関係について言及。妻が社交的で事務作業も得意なのに対し、自身は電話応対や初めての店に入ることが苦手だと明かす。その一方で、自身は「難しい話を考えたりするのは得意」であり、その点は妻が苦手とするところだという。このように、お互いの得意不得意を活かして役割分担することで、「補い合ったりして」「二人にで人生を過ごしていく、立ち向かっていくってことがしやすくなる」と説明した。
このような助け合いの関係では、感謝の気持ちが生まれやすい。Ryota氏は、助けてもらうたびに「ありがとう、ありがとうって言える」関係性が、人間関係をより良くしていくと結論付けた。動画は、身近な人との関係性を見つめ直し、その価値を再認識するきっかけを与えてくれる。
動画の冒頭でRyota氏は、人間関係にはプラスとマイナスの側面があるが、どうせならお互いに良い影響を与え合う「ポジティブな関係性」を築いていきたいと語りかける。その上で、そうした関係性の具体的な特徴として、まず「苦手を補い合える」ことを挙げた。
恋愛や結婚関係を例に、Ryota氏は「お互いにパートナーとしていろいろやっていくわけですよ」と前置きし、得意なことが同じカップルは強みを発揮できる一方で、苦手なことが同じだと一つのことで共に悩んでしまうと指摘。逆に、得意なことや苦手なことが異なると、互いの弱点を補い合うことが可能になるという。
具体例として、自身の夫婦関係について言及。妻が社交的で事務作業も得意なのに対し、自身は電話応対や初めての店に入ることが苦手だと明かす。その一方で、自身は「難しい話を考えたりするのは得意」であり、その点は妻が苦手とするところだという。このように、お互いの得意不得意を活かして役割分担することで、「補い合ったりして」「二人にで人生を過ごしていく、立ち向かっていくってことがしやすくなる」と説明した。
このような助け合いの関係では、感謝の気持ちが生まれやすい。Ryota氏は、助けてもらうたびに「ありがとう、ありがとうって言える」関係性が、人間関係をより良くしていくと結論付けた。動画は、身近な人との関係性を見つめ直し、その価値を再認識するきっかけを与えてくれる。
YouTubeの動画内容
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チャンネル情報
【悩みのある毎日をちょっと気楽に】カウンセラーとしての活動、製造業から講師業まで15年以上パラレルワークをして身につけた対人スキル、大学で音楽による癒しや心理学・倫理学を学んだ経験を生かし皆さんにアドバイスをしています。主に人間関係やメンタルヘルスについて、身近な例えを交えて解説しています。