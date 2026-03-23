鈴木福「ZIP！」卒業の風間俊介にメッセージ「年下の俺がやらないわけにはいかないと頑張れました」
【モデルプレス＝2026/03/23】俳優の鈴木福が2026年3月23日、自身のX（旧Twitter）を更新。日本テレビ系朝の情報番組「ZIP！」（月曜〜金曜あさ5時50分〜）の月曜パーソナリティー卒業した俳優の風間俊介にメッセージを送った。
【写真】風間俊介「ZIP！」ラスト出演で美人アナと2ショット
風間は2018年10月1日から「ZIP！」の月曜パーソナリティーとして出演。2026年3月23日に約7年半務めた月曜パーソナリティーを卒業した。これを受け、2023年4月から「ZIP！」に木曜パーソナリティーとして出演し、2026年3月に同番組を卒業する鈴木は「7年半お疲れ様でした！」と風間に労いの言葉を投稿した。また、鈴木はドラマ「妖怪人間ベム」（日本テレビ系／2011）で風間と初共演。「ベムで初めて共演し、中学生の頃から毎週学校に行く前に観ていた風間さんのZIP」と振り返り「地球ゴージャスで共に時間を過ごし、いつからか俊介さんと呼ぶようになりました」と地球ゴージャス三十周年記念公演「儚き光のラプソディ」（2024）での共演から親睦を深めていったと綴っている。
鈴木は「俊介さんがこんなに頑張ってるのに、年下の俺がやらないわけにはいかない！と、頑張れました！！」「とにかく知識が豊富で、物腰柔らかく真剣な眼差しで話を聴き、丁寧にお話する姿、さまざまな方と関わる俊介さんをみる中で、たくさん学ばせてもらいました」と風間から様々なことを学んだと回顧。また、自身も「ZIP！」の木曜パーソナリティーとしての出演があと1日であることから「僕も残り1回、やりきってきます！！」と記している。
この投稿には「メッセージがアツい」「素敵な後輩」「風間くんの人柄の良さが伝わる」「呼び方素敵」「信頼関係が兄弟のよう」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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◆鈴木福「ZIP！」卒業の風間俊介にメッセージ
風間は2018年10月1日から「ZIP！」の月曜パーソナリティーとして出演。2026年3月23日に約7年半務めた月曜パーソナリティーを卒業した。これを受け、2023年4月から「ZIP！」に木曜パーソナリティーとして出演し、2026年3月に同番組を卒業する鈴木は「7年半お疲れ様でした！」と風間に労いの言葉を投稿した。また、鈴木はドラマ「妖怪人間ベム」（日本テレビ系／2011）で風間と初共演。「ベムで初めて共演し、中学生の頃から毎週学校に行く前に観ていた風間さんのZIP」と振り返り「地球ゴージャスで共に時間を過ごし、いつからか俊介さんと呼ぶようになりました」と地球ゴージャス三十周年記念公演「儚き光のラプソディ」（2024）での共演から親睦を深めていったと綴っている。
◆鈴木福の投稿に反響
この投稿には「メッセージがアツい」「素敵な後輩」「風間くんの人柄の良さが伝わる」「呼び方素敵」「信頼関係が兄弟のよう」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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