タレントの里田まいさん（41）が2026年3月21日、自身のインスタグラムを更新。読売ジャイアンツの田中将大投手（37）との夫婦ショットを披露した。

「3月20日は結婚記念日」

里田さんは、「一日遅くなってしまいましたが、、、3月20日は結婚記念日」と報告し、田中将大投手との笑顔ショットを投稿した。「15年目に突入！速い〜」とつづっていた。

つづけて、「まだまだ一緒に食べたいものもあるし、話したいこともあるぞ！」と語り、「これからもよろしくお願いします」と締めくくっていた。

インスタグラムに投稿された写真では、里田さんは黒いキャップをかぶり、巨人のグレーのTシャツとデニムを着用。田中投手は黒いキャップをかぶり、巨人のTシャツ、黒いハーフパンツと練習着のようだ。里田さんが田中投手のお腹に手を添えるお茶目なショットを披露していた。

この投稿には、「ほんと素敵なご夫婦」「理想の夫婦」「何年経っても仲良くて素敵」「末永くお幸せに」「結婚記念日おめでとうございます」といったコメントが寄せられていた。