【スタバ】いちごづくしの3商品登場　新作はストロベリーシュークリーム風フラペチーノ

スターバックス コーヒー ジャパンは3月25日から、春シーズン第2弾としてストロベリーを使ったドリンク3種類を発売する。いずれも、いちごの甘酸っぱい味わいと香りを楽しめるラインアップとなっている。

■販売ラインアップ（価格はすべて税込）

〈1〉ストロベリー シュークリーム フラペチーノ

テイクアウト717円／店内730円（Tallサイズのみ）

〈2〉スターバックス ストロベリー フラペチーノ

テイクアウト678円／店内690円（Tallサイズのみ）

〈3〉ストロベリー＆パッション ソルベ ティー

テイクアウト628円／店内640円（Tallサイズのみ）

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今回のラインアップは、ストロベリーシュークリームのような満足感を楽しめるフラペチーノから、この時期の定番商品、すっきりとした味わいのティーベースのドリンクまで幅広くそろえる。

スターバックスは「その日の気分に合わせて、いちごづくしの春を楽しんでほしい」としている。

■各商品の特徴

◆ストロベリー シュークリーム フラペチーノ

いちごのシュークリームをイメージしたフローズンドリンク。スターバックスオリジナルのストロベリーソースに、カスタード風味のホイップクリームを組み合わせ、シュー生地をイメージしたクランチをトッピングした。コクのある味わいと、ひと口ごとに広がる甘酸っぱさが特徴。

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◆スターバックス ストロベリー フラペチーノ

春から夏にかけての定番商品として人気の一杯が、2026年も登場。果実感のあるストロベリーソースとミルクを合わせ、ホイップクリームをトッピングした。カップ内に広がるピンクのマーブル模様が見た目にも華やかな仕上がりとなっている。

◆ストロベリー＆パッション ソルベ ティー

スターバックスのティーブランド「TEAVANA（ティバーナ）」のパッションティーを使用。甘酸っぱいストロベリーの風味と、パッションティーの爽やかな味わいが楽しめる。ソルベ状のひんやりとした口当たりと、果実の華やかな酸味が重なり、リフレッシュしたいときにおすすめの一杯。

〈リワード会員向け先行販売〉

今回発売する商品のうち、「ストロベリー シュークリーム フラペチーノ」と「スターバックス ストロベリー フラペチーノ」は、3月24日に先行販売を実施する。

「スターバックス ストロベリー フラペチーノ」「ストロベリー シュークリーム フラペチーノ」

対象は、ロイヤルティプログラム「Starbucks Rewards（スターバックス リワード）」会員。モバイルオーダー（※App Clipなどログイン不要の利用を除く）、または公式モバイルアプリ内の二次元コード提示で購入できる。