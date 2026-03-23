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最終面接で落ちる理由は能力不足ではなかった。面接官が重視する「カルチャーフィット」とはつまりこういうこと

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YouTubeチャンネル「しゅんダイアリー就活チャンネル」が、「【27卒】「第一印象で結果が決まる」元大手採用責任者が語る最終面接の攻略ポイントとは？」を公開した。本動画では、大手企業の最終面接ならではの選考基準と、面接官が合否を判断する決定的な視点について解説している。



動画には人事経験が豊富な3名のゲストが登場し、就活生が知らない大手企業の最終面接の裏側を語った。まず、大手企業と中小企業の最大の違いは応募者数の多さにあり、最終面接には選び抜かれた優秀な学生が集まるため「1点差に100人並ぶ」ような激戦になると説明。そのため、わずかな印象の差が合否を左右するという。



中盤では、志望動機の本気度をどう見抜くかについて議論を展開した。面接官は「きっかけ・意見・行動」の3つの観点から質問を投げかけ、学生の思いが本物かを探る。例えば、環境問題に興味があるという場合、なぜ興味を持ったのか、どのような意見を持っているのか、そして実際にボランティアなどの行動を起こしているか問われる。



また、最終面接で不合格になる就活生の特徴について、能力不足ではなく「その人は全然悪くない」場合が多いと指摘。採用枠の都合による相対的な評価や、自社の社風と合わない「カルチャーフィット」の不一致で落とされるケースが多々あると語る。面接官は学生の表面的な能力よりも「性格・価値観」を重視し、過去のエピソードを深掘りし、人物の一貫性を確認している。



さらに、面接を通過するために嘘をついたり、無理に企業へ合わせたりしても、深掘りされる中で矛盾が生じて見抜かれてしまうと警告する。



最後に、仮に自分を偽って入社できたとしても、ミスマッチが生じて苦しむため、素の「自分を出して面接したほうが良い」と結論付けた。大手企業の最終面接は非常に狭き門であるが、不合格になっても過度に落ち込まず、客観的に自己分析を行いながら前向きに挑戦し続ける重要性を示した。