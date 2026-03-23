映画『SAKAMOTO DAYS』の完成披露試写会に、主演を務めるSnow Manの目黒蓮がリモートで参加した。

【写真】“長髪”の目黒蓮ら『SAKAMOTO DAYS』の完成披露試写会の様子／目黒蓮『SAKAMOTO DAYS』場面写真＆キャラクタービジュアル

『SAKAMOTO DAYS』の公式Xで完成披露試写会の様子が公開され、さらに目黒自身もInstagramのストーリーズでオフショットを披露し注目を集めている。

■目黒蓮がリモートで完成披露試写会に参加

『SAKAMOTO DAYS』の公式Xでは、高橋文哉、横田真悠、戸塚純貴、塩野瑛久、福田雄一監督が登壇した完成披露試写会の様子を公開。目黒もスクリーン越しに笑顔を見せた。

会場のステージ中央に設置されたモニターに目黒の姿が映し出され、キャスト陣とともに手を振る場面も。撮影当時のエピソードなども語られたことが明かされている。

■長髪を結んだ“全貌”ショットにも注目

目黒は自身のInstagramのストーリーズで「舞台挨拶生中継の全貌です笑」とつづり、リモート出演時のオフショットを公開。ベージュのカーディガンにグリーンの「坂本商店」Tシャツ、デニムパンツを合わせたラフな装いで、楽しそうに笑う姿を見せている。

さらに別の投稿では、「髪の毛もう自分でスタイリングするのは限界きてしまって 舞台挨拶なのにだらしない姿ですみません」としつつ、「中継なのに、たくさんの人が喜んでくださって、劇場にいないみなさんも温かく、いつも応援してくださって、見守ってくれて本当に本当にありがとうございます。本当に嬉しいです」と感謝の思いも記した。

また、「坂本商店Tシャツは日本から持ってきました」と明かした自撮りショットも公開。長く伸びた髪を後ろで結んだ姿は、普段はあまり見られないスタイルで新鮮な印象を与えている。

目黒蓮のストーリーズをチェック！

https://www.instagram.com/sn_meguro.ren_official/

ファンからは「めめが髪結んでる……！」「髪結んでるの新鮮でドキドキする」「長髪めめ最高」」「どんな髪型でもカッコいい」「ニコニコ笑顔のめめかわいい」「めめ髪がめちゃ伸びてて美人さん」「すっかり武士になってる笑」「元気な姿が観られて良かった」などの声が寄せられている。

■目黒蓮『SAKAMOTO DAYS』場面写真＆キャラクタービジュアル

Snow Man

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