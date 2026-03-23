タカラトミーアーツが展開する「ガチャ」に、HTB北海道テレビ放送の「着ぐるみonちゃん」が、ふかふかのフロッキーフィギュアになって登場。

本人全面協力による、いろんな姿のフィギュア「onちゃんのフロッキーフィギュアだオン」が発売決定しました！

タカラトミーアーツ ガチャ「onちゃんのフロッキーフィギュアだオン」

発売日：2026年7月下旬より順次

価格：1回400円(税込)

種類：全4種（おすまし、バッテリー切れ、オンやすみ、プシュー）

対象年齢：15歳以上

本体サイズ：約52mm（おすまし）

販売場所：全国の雑貨店、量販店等に設置されているカプセル自販機

タカラトミーアーツが展開するカプセルトイ「ガチャ」から「onちゃんのフロッキーフィギュアだオン」が登場。

「onちゃん」は、1997年12月にHTB（北海道テレビ放送）開局30周年を記念して誕生したキャラクターです。

onちゃん（本人）

好奇心いっぱいで前向きという、親しみやすい性格に、黄色くて丸いフォルムの愛らしいデザインから多くの人々に長く愛され続けています。

その人気は北海道だけにとどまらず、HTB制作のバラエティ番組「水曜どうでしょう」への登場をきっかけとして全国的に知られるようになりました☆

今では、北海道を代表するキャラクターのひとりとして、イベントや番組を通じて幅広く活躍しています！

開発中の原型を前にしたonちゃん

そんな「onちゃん」の着ぐるみバージョンをモチーフにした、いろんなポーズのフィギュアがカプセルトイに登場。

個性あふれるポーズを、そのままの魅力を活かしながらフィギュア化しました。

ラインアッナは、表情豊かで個性的ポーズの全4種で、どれも「onちゃん」らしさ満点です☆

開発協力のため、寝そべりポーズを披露するonちゃん

開発にあたっては「onちゃん」本人も全面協力し、フィギュア化のためにさまざまなポージングを披露してくれました！

また、フィギュアの表面にはフロッキー加工を施し、「onちゃん」の質感が伝わるようなふわっと温かみのある風合いを再現。

お部屋やデスクにそっと置くだけで、元気になれそうな“小さなonちゃん”です。

手元に迎えれば「onちゃん」の愛らしさとユーモアたっぷりな姿が楽しめます☆

おすまし

「おすまし」ポーズは、ベーシックな「onちゃん」の立ち姿。

おすましポーズ（本人）

「onちゃん」の象徴である、まんまるなフォルムが表現されています！

バッテリー切れ

しぼんでしまった「onちゃん」の「バッテリー切れ」ポーズは、ふにゃっと脱力した姿がキュート。

バッテリー切れポーズ（本人）

パワーがなくなっても笑顔を絶やさない、健気な姿が立体化されています☆

onやすみ

横になってくつろぐ「onちゃん」の「onやすみ」ポーズ。

onやすみポーズ（本人）

リラックスした寝そべり姿と表情が、癒やしを届けます！

プシュー

しぼんだ瞬間でおなじみの「プシュー」ポーズ。

プシューポーズ（本人）

くしゃっとした表情が、フィギュアで丁寧に再現されています☆

HTB北海道テレビ放送の人気キャラクター「onちゃん」の着ぐるみバージョンを、フロッキーフィギュアで再現。

タカラトミーアーツ ガチャの「onちゃんのフロッキーフィギュアだオン」は、2026年7月下旬から全国のカプセル自販機(ガチャマシン)で順次発売です☆

TM&©HTB

※ガチャは(株)タカラトミーアーツの登録商標です

※掲載している写真は開発中のため、実際の商品とは多少異なる場合があります

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