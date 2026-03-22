18歳・虹咲カリナ、圧巻の美くびれ＆フレッシュボディで魅了
TikTokフォロワー22万人を超え、2025年よりホリプロに所属し話題を呼んだ虹咲カリナ（18）が、16日発売の『週刊プレイボーイ』13＆14号（集英社）のグラビアに登場した。
【写真】エキゾチックな美しさ！鮮烈グラビアを披露した虹咲カリナ
2008年1月17日生まれ、愛知県の“とある村”出身の虹咲は、25年4月に『週刊プレイボーイ』の表紙で芸能界デビュー＆芸名募集。以降、数々のグラビア誌に登場したほか、ショートドラマへの出演やアパレルモデルにも挑戦するなど多岐にわたる活動を繰り広げている。
今回も、圧巻の美くびれをはじめ、フレッシュボディを存分に見せている。
同号の表紙＆巻頭グラビア＆DVDには宮部のぞみ、そのほか杉本有美、宇咲、高橋かの、和地つかさ、神南りな、菊池桃子が登場する。
【写真】エキゾチックな美しさ！鮮烈グラビアを披露した虹咲カリナ
2008年1月17日生まれ、愛知県の“とある村”出身の虹咲は、25年4月に『週刊プレイボーイ』の表紙で芸能界デビュー＆芸名募集。以降、数々のグラビア誌に登場したほか、ショートドラマへの出演やアパレルモデルにも挑戦するなど多岐にわたる活動を繰り広げている。
今回も、圧巻の美くびれをはじめ、フレッシュボディを存分に見せている。
同号の表紙＆巻頭グラビア＆DVDには宮部のぞみ、そのほか杉本有美、宇咲、高橋かの、和地つかさ、神南りな、菊池桃子が登場する。