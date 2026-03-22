バーガーキング『ワンパウンダーチャレンジ2026』開幕 / 幅広座面と3Dアームレストを搭載した回転座椅子【まとめ記事】
株式会社ビーケージャパンホールディングスは、直火焼きの100％ビーフパティの香ばしくジューシーなおいしさを満足いくまで堪能できる、ビーフ4枚を使用した“ワンパウンダーシリーズ”の食べたい放題イベント『ワンパウンダーチャレンジ2026』を年3回、2026年12月には「ワンパウンダーチャレンジ2026 ファイナル」を開催する。
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、あぐらでもゆったり座れる幅広座面と自由に調整できる3Dアームレストを備えた回転座椅子「150-SNCH71GY」「150-SNCH71BG」を発売した。本製品は座面幅約64cmの広々とした設計を採用しており、あぐらをかいても窮屈になりにくい快適な座り心地を実現している。一般的な座椅子よりもゆとりのあるサイズ感のため、リラックスした姿勢でもゆったり座ることができる。動画視聴や読書、ゲームなど、長時間のリラックスタイムにも適した座椅子だ。
■あぐらもゆったり座れる！幅広座面と3Dアームレストを搭載した回転座椅子
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、あぐらでもゆったり座れる幅広座面と自由に調整できる3Dアームレストを備えた回転座椅子「150-SNCH71GY」「150-SNCH71BG」を発売した。本製品は座面幅約64cmの広々とした設計を採用しており、あぐらをかいても窮屈になりにくい快適な座り心地を実現している。一般的な座椅子よりもゆとりのあるサイズ感のため、リラックスした姿勢でもゆったり座ることができる。動画視聴や読書、ゲームなど、長時間のリラックスタイムにも適した座椅子だ。
■幅95cm×多関節で机全体を明るく照らす！スタンドタイプのデスクライト
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、幅約95cmのワイド設計と最大1650ルーメンの高照度を備え、3灯と5か所の関節で照射位置を自在に調整ができるスタンドタイプのLEDライト「800-LED104」を発売した。一般的なデスクライトでは光が届きにくい、モニター周辺や書類を広げたスペースまでしっかり照らせるのが本製品の魅力だ。幅約95cmのワイド設計により、手元だけでなくデスク全体を明るくカバー。複数の作業を同時に進める在宅ワークや、参考書・ノートを広げる学習環境でも、視界をすっきり保ちながら快適に使える。
■【写真や動画の作例あり】ハッセルブラッドカメラが魅力！「OPPO Find X9」実機レビュー
OPPOから2025年12月、同社のフラッグシップスマートフォン「OPPO Find X9」が発売された。ハッセルブラッド（Hasselblad）と共同開発の高性能カメラに加え、7025mAhという大容量バッテリーを搭載するのが特徴だ。「OPPO AI」も進化しているという。実機をお借りして試してみたのでレビューしよう。
■過去最多70店舗で食べたい放題！バーガーキング『ワンパウンダーチャレンジ2026』開幕
株式会社ビーケージャパンホールディングスは、直火焼きの100％ビーフパティの香ばしくジューシーなおいしさを満足いくまで堪能できる、ビーフ4枚を使用した“ワンパウンダーシリーズ”の食べたい放題イベント『ワンパウンダーチャレンジ2026』を年3回、2026年12月には「ワンパウンダーチャレンジ2026 ファイナル」を開催する。
■多目的に使える！大容量の屋外用収納コンテナ
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、屋外でも使いやすい耐光材入り樹脂製で、約113Lの大容量収納と鍵取り付け対応を備えた多用途収納コンテナ「100-FC003BK」を発売した。屋外に置きたいものは意外と多く、ガーデニング用品や掃除道具、季節家電の付属品、ストック品などが散らかりがちだ。本製品は約113Lの大容量設計で、そうした屋外まわりの細かな荷物をまとめて収納できる。フタ付きなので中身を見せずに収納でき、生活感を抑えながら空間を整えられる。ベランダや庭先をすっきり見せたい方にぴったりの収納ボックスだ。※完全防水ではないため注意のこと。
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サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、あぐらでもゆったり座れる幅広座面と自由に調整できる3Dアームレストを備えた回転座椅子「150-SNCH71GY」「150-SNCH71BG」を発売した。本製品は座面幅約64cmの広々とした設計を採用しており、あぐらをかいても窮屈になりにくい快適な座り心地を実現している。一般的な座椅子よりもゆとりのあるサイズ感のため、リラックスした姿勢でもゆったり座ることができる。動画視聴や読書、ゲームなど、長時間のリラックスタイムにも適した座椅子だ。
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、あぐらでもゆったり座れる幅広座面と自由に調整できる3Dアームレストを備えた回転座椅子「150-SNCH71GY」「150-SNCH71BG」を発売した。本製品は座面幅約64cmの広々とした設計を採用しており、あぐらをかいても窮屈になりにくい快適な座り心地を実現している。一般的な座椅子よりもゆとりのあるサイズ感のため、リラックスした姿勢でもゆったり座ることができる。動画視聴や読書、ゲームなど、長時間のリラックスタイムにも適した座椅子だ。
■幅95cm×多関節で机全体を明るく照らす！スタンドタイプのデスクライト
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、幅約95cmのワイド設計と最大1650ルーメンの高照度を備え、3灯と5か所の関節で照射位置を自在に調整ができるスタンドタイプのLEDライト「800-LED104」を発売した。一般的なデスクライトでは光が届きにくい、モニター周辺や書類を広げたスペースまでしっかり照らせるのが本製品の魅力だ。幅約95cmのワイド設計により、手元だけでなくデスク全体を明るくカバー。複数の作業を同時に進める在宅ワークや、参考書・ノートを広げる学習環境でも、視界をすっきり保ちながら快適に使える。
■【写真や動画の作例あり】ハッセルブラッドカメラが魅力！「OPPO Find X9」実機レビュー
OPPOから2025年12月、同社のフラッグシップスマートフォン「OPPO Find X9」が発売された。ハッセルブラッド（Hasselblad）と共同開発の高性能カメラに加え、7025mAhという大容量バッテリーを搭載するのが特徴だ。「OPPO AI」も進化しているという。実機をお借りして試してみたのでレビューしよう。
■過去最多70店舗で食べたい放題！バーガーキング『ワンパウンダーチャレンジ2026』開幕
株式会社ビーケージャパンホールディングスは、直火焼きの100％ビーフパティの香ばしくジューシーなおいしさを満足いくまで堪能できる、ビーフ4枚を使用した“ワンパウンダーシリーズ”の食べたい放題イベント『ワンパウンダーチャレンジ2026』を年3回、2026年12月には「ワンパウンダーチャレンジ2026 ファイナル」を開催する。
■多目的に使える！大容量の屋外用収納コンテナ
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、屋外でも使いやすい耐光材入り樹脂製で、約113Lの大容量収納と鍵取り付け対応を備えた多用途収納コンテナ「100-FC003BK」を発売した。屋外に置きたいものは意外と多く、ガーデニング用品や掃除道具、季節家電の付属品、ストック品などが散らかりがちだ。本製品は約113Lの大容量設計で、そうした屋外まわりの細かな荷物をまとめて収納できる。フタ付きなので中身を見せずに収納でき、生活感を抑えながら空間を整えられる。ベランダや庭先をすっきり見せたい方にぴったりの収納ボックスだ。※完全防水ではないため注意のこと。
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