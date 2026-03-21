川谷凪 選手 所属先決定のお知らせ

2025シーズンまで清水エスパルスに所属しておりました、#川谷凪 選手がパラナ・クルーべ(ブラジル)へ加入することが決まりましたので、お知らせいたします。https://t.co/ZhW2E3Uc0x#spulse pic.twitter.com/GGaxldpJwo