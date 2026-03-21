清水が22歳MF川谷凪の所属先決定を報告
清水エスパルスは21日、MF川谷凪(22)がパラナ・クルーべ(ブラジル)に加入することが決まったと発表した。
川谷は静岡学園高から2022年に加入し、同シーズン途中にいわきFCへ育成型期限付き移籍。2023年にはファジアーノ岡山へ期限付き移籍した。2024年は清水に復帰し、2025年は奈良クラブへ育成型期限付き移籍。同シーズン限りで契約満了となっていた。
以下、クラブ発表プロフィール
●MF川谷凪
(かわたに・なぎ)
■生年月日
2003年7月6日(22歳)
■出身地
大阪府
■身長/体重
178cm/69kg
■経歴
TSK 粟生SC-千里丘FC-静岡学園高-清水-いわき-清水-岡山-清水-奈良-清水
■出場歴
J2リーグ:2試合
J3リーグ:34試合3得点
リーグカップ:3試合
天皇杯:6試合
川谷は静岡学園高から2022年に加入し、同シーズン途中にいわきFCへ育成型期限付き移籍。2023年にはファジアーノ岡山へ期限付き移籍した。2024年は清水に復帰し、2025年は奈良クラブへ育成型期限付き移籍。同シーズン限りで契約満了となっていた。
以下、クラブ発表プロフィール
(かわたに・なぎ)
■生年月日
2003年7月6日(22歳)
■出身地
大阪府
■身長/体重
178cm/69kg
■経歴
TSK 粟生SC-千里丘FC-静岡学園高-清水-いわき-清水-岡山-清水-奈良-清水
■出場歴
J2リーグ:2試合
J3リーグ:34試合3得点
リーグカップ:3試合
天皇杯:6試合
川谷凪 選手 所属先決定のお知らせ— 清水エスパルス公式 (@spulse_official) March 21, 2026
2025シーズンまで清水エスパルスに所属しておりました、#川谷凪 選手がパラナ・クルーべ(ブラジル)へ加入することが決まりましたので、お知らせいたします。https://t.co/ZhW2E3Uc0x#spulse pic.twitter.com/GGaxldpJwo