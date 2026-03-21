日本百名湯の中で、好き＆行ってみたい「北陸地方の温泉」ランキング！ 2位「山中温泉」、1位は？【2026年調査】
なにかと慌ただしい年度末、日常を離れてゆったりと流れる時間に身を任せてみるのはいかがでしょうか。全国に点在する名湯の数々は、頑張った自分へのご褒美としてこれ以上ない癒やしを与えてくれます。
All About ニュース編集部では、2026年3月5〜6日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、温泉に関するアンケートを実施しました。その中から、日本百名湯の中で、好き＆行ってみたい「北陸地方の温泉」ランキングの結果をご紹介します。
【5位までの全ランキング結果を見る】
▼回答者コメント
「落ち着いた雰囲気の中でゆっくり過ごせそうだから」（50代女性／埼玉県）
「山中温泉は渓谷に囲まれた温泉地で、自然の景色を見ながら温泉に入って日頃の疲れを癒したいと思ったからです」（10代男性／埼玉県）
「落ち着いた温泉街・川沿い・散策できる」（20代男性／神奈川県）
▼回答者コメント
「黒部観光とセットで訪れたいから」（40代男性／神奈川県）
「黒部の壮大な渓谷を眺めながら温泉に入れば最高だと思う」（40代男性／兵庫県）
「黒部峡谷沿いに点在する秘湯・温泉群だから、レトロ旅で行きたい」（40代女性／長崎県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年3月5〜6日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、温泉に関するアンケートを実施しました。その中から、日本百名湯の中で、好き＆行ってみたい「北陸地方の温泉」ランキングの結果をご紹介します。
2位：山中温泉（石川県）／65票石川県加賀市に位置する山中温泉は、1300年以上の歴史を誇る名湯です。豊かな自然に囲まれた「鶴仙渓（かくせんけい）」の散策路は、四季折々の美しさで訪れる人々を魅了します。また、伝統工芸の「山中漆器」や九谷焼などの文化も深く根付いており、温泉と共に情緒ある街歩きを楽しめるのが魅力です。
▼回答者コメント
「落ち着いた雰囲気の中でゆっくり過ごせそうだから」（50代女性／埼玉県）
「山中温泉は渓谷に囲まれた温泉地で、自然の景色を見ながら温泉に入って日頃の疲れを癒したいと思ったからです」（10代男性／埼玉県）
「落ち着いた温泉街・川沿い・散策できる」（20代男性／神奈川県）
1位：黒部峡谷温泉群（富山県）／117票富山県を代表する景勝地、黒部峡谷に点在する温泉群が堂々の1位に輝きました。トロッコ電車に揺られて向かう秘境感は唯一無二の体験です。断崖絶壁を望む露天風呂からは、ダイナミックなV字谷の絶景を堪能でき、特に紅葉の季節の美しさは圧巻。大自然のエネルギーを全身で感じられる特別な温泉体験が支持を集めました。
▼回答者コメント
「黒部観光とセットで訪れたいから」（40代男性／神奈川県）
「黒部の壮大な渓谷を眺めながら温泉に入れば最高だと思う」（40代男性／兵庫県）
「黒部峡谷沿いに点在する秘湯・温泉群だから、レトロ旅で行きたい」（40代女性／長崎県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)