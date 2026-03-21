タレント・山田邦子（65）が20日にYahoo!ニュースでの「コメンテーター」枠を更新。25年1月に芸能界を引退した元タレント・中居正広さん（53）について言及した。

医師・木下博勝氏は自身のX（旧ツイッター）を更新し、中居さんへの思いをつづった。「多くの人にとって、中居正広さんは、気づけば人生のそばにいた『特別な存在』だったのではないでしょうか。楽しいときも、しんどいときも、あの声や言葉に救われた記憶がある人も多いと思います」

また「一方で、報道に触れて、さまざまな思いを抱いている方がいることも、当然のことだと感じています。だからこそ、軽々しく語るべきではないのかもしれません。それでも、静かに見守りながら、『またあの声を聞きたい』と思っている人がいるのも、また事実だと思います」とも。

そして「もし、心とタイミングが整ったときに、どんな形でも戻ってきてくれたなら、それは“復帰”ではなく、新しい中居正広さんとの再会。無理はしなくていいです。でも、もし叶うなら。また、あの場所で。また、あの声で。静かに、その日を待っています」としていた。

この投稿を受けて、山田は「とても良い話です。待っている人がたくさんいます。やってしまったことはやってしまった事として、二度と起こらないようじゅうぶん反省。はじめは笑ったりふざけたり、なかなかしっくり来ないかもしれないが、本人に復帰の意志があるならまた活動してよいと思います」と私見を展開していた。