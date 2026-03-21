【【BEYBLADE DAY -2026-】ベイブレード最新情報発表特番】 3月21日配信

タカラトミーは3月21日、配信番組「【BEYBLADE DAY -2026-】ベイブレード最新情報発表特番」において様々な新情報を発表した。その中で2026年の世界大会「BEYBLADE X GP FINAL 2026」は、タイのバンコクで12月12日、13日に行われることが発表された。本稿では配信番組で発表された内容をまとめていこう。

タイのバンコクで世界一を決定！ 日本大会を征すればバンコクに

【【BEYBLADE DAY -2026-】ベイブレード最新情報発表特番】

配信番組では世界大会「BEYBLADE X GP FINAL 2026」へ日本からどうすれば参戦できるかが語られた。これらは世界各地で行われる国内大会の「レギュラークラス(6歳以上12歳以下)」と「オープンクラス(年齢制限無し)」の各1名が参加できる。

【世界大会「BEYBLADE X GP FINAL 2026」】

世界各地の勝者が集まる

大会の2つのキービジュアル

日本国内の場合、「BEYBLADE X GP 2026 TOKYO」の勝者になる必要がある。本大会は10月11日、サンシャイン広場にて開催される。ここではレギュラークラス、オープンクラスの日本全国から選ばれた8名が戦う。これに出場するための大会が各地で行われる「X-TREME CUP G1 2026」。これらは5月から8月にかけて行われる。

レギュラークラスではこれに加え公認店で開催される「B4ストアG3大会」で勝ち進んだ競技者が参加できる「G3選抜大会」の勝者も「BEYBLADE X GP 2026 TOKYO」参加枠が用意されるという。

【国内大会】

BEYBLADE X GP 2026 TOKYOは、10月11日池袋で開催

参加枠は各クラス8名

国内を征するには各地の大会で勝たねばならない

G1大会の特別ベイ

アニメ、復刻などのその他の情報

【その他情報】

スマホゲーム「ROBLO」でも世界大会開催

ラウンドワン スポッチャとのコラボ

初心者向けの大会も開催

アニメ情報

【ストームスプリガン】

「ベイブレードバースト」から「ストームスプリガン」参戦！ 3月26日発売予定

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