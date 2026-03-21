「ベイブレード X」、2026年世界大会の舞台はバンコク！ 日本大会「BEYBLADE X GP FINAL 2026」は10月開催決定
タカラトミーは3月21日、配信番組「【BEYBLADE DAY -2026-】ベイブレード最新情報発表特番」において様々な新情報を発表した。その中で2026年の世界大会「BEYBLADE X GP FINAL 2026」は、タイのバンコクで12月12日、13日に行われることが発表された。本稿では配信番組で発表された内容をまとめていこう。
タイのバンコクで世界一を決定！ 日本大会を征すればバンコクに
配信番組では世界大会「BEYBLADE X GP FINAL 2026」へ日本からどうすれば参戦できるかが語られた。これらは世界各地で行われる国内大会の「レギュラークラス(6歳以上12歳以下)」と「オープンクラス(年齢制限無し)」の各1名が参加できる。【世界大会「BEYBLADE X GP FINAL 2026」】
世界各地の勝者が集まる
大会の2つのキービジュアル
日本国内の場合、「BEYBLADE X GP 2026 TOKYO」の勝者になる必要がある。本大会は10月11日、サンシャイン広場にて開催される。ここではレギュラークラス、オープンクラスの日本全国から選ばれた8名が戦う。これに出場するための大会が各地で行われる「X-TREME CUP G1 2026」。これらは5月から8月にかけて行われる。
レギュラークラスではこれに加え公認店で開催される「B4ストアG3大会」で勝ち進んだ競技者が参加できる「G3選抜大会」の勝者も「BEYBLADE X GP 2026 TOKYO」参加枠が用意されるという。【国内大会】
BEYBLADE X GP 2026 TOKYOは、10月11日池袋で開催
参加枠は各クラス8名
国内を征するには各地の大会で勝たねばならない
G1大会の特別ベイ
アニメ、復刻などのその他の情報【その他情報】
スマホゲーム「ROBLO」でも世界大会開催
ラウンドワン スポッチャとのコラボ
初心者向けの大会も開催
アニメ情報【ストームスプリガン】
「ベイブレードバースト」から「ストームスプリガン」参戦！ 3月26日発売予定
(C)Homura Kawamoto, Hikaru Muno, Posuka Demizu, BBXProject, TV TOKYO
(C) ＴＯＭＹ