歌手の和田アキ子（75）が21日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に出演。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で戦った日本代表「侍ジャパン」への誹謗（ひぼう）中傷に苦言を呈した。

侍ジャパンは15日、準々決勝でベネズエラと対戦。惜しくも敗れ、大会ベスト8に終わった。

オープニングトーク中、「ちょっと私、気になっているのは」と切り出した和田。「WBC終わったじゃないですか。結果、準々決勝で敗退したけど、あんなに私たちを楽しませてくれたというか、（侍ジャパンは）メジャーリーガー8人だったけど、ベネズエラなんて全部現役のメジャーリーガー。あんなに盛り上がって、あんなに楽しませてくれて逆転劇もあって、最高のエンタメなのに」としつつ、「ニュースを見てたら、ちょっと不調だった近藤（健介）さん、最後にホームラン打たれたピッチャー、伊藤（大海）投手。そういう人たちに誹謗中傷が凄いらしいの」と指摘した。

「なんでそういうことするかね？」とあきれ。「私、本当ににわかだよ」としつつ、現地に応援にかけつけたファンにも触れ、「なんで誹謗中傷するのかなって。マネジャーに聞いた。最近ヤフーニュースとか見てなかったの。ああいうの未然に防ぐとかできないの？ダメなのかな？」ともらした。

「あれだけ楽しませてくれたり、喜ばせてくれたりしてくれた人たちに、“なんやそれ”って。文字に書いて残るなんて、ダメよ。“良かったな”“よくやってくれたな”でいいじゃん。あんなに楽しませてくれて。だってネトフリ独占だったのに必死で見たじゃん、みんなで」と吐露。「いろいろあるんだから、自分の国を背負って戦ってくれている人には賛辞の言葉しか言っちゃダメよね。気をつけよう、そういうのはみんな」と苦言を呈した。