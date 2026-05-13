Googleは現地時間の2026年5月12日にAndroidの最新アップデートと新製品を紹介する「The Android Show: I/O Edition」を配信開始しました。同イベント内ではChromeOSとAndroidを統合した「Aluminium OS」というデスクトッププラットフォームを発表予定とみられていましたが、発表よりも早く16分の実機映像がリークされました。AluminiumOS on Mac (MysticLeaks) - YouTubeMajor leak reveals Google’s Aluminium OS with a 16-minu