グーグルは、生成AI「Gemini」を基盤とした新しいノートパソコン「Googlebook（グーグルブック）」を発表した。AndroidのアプリエコシステムとChromeOSのWeb体験を統合し、ユーザーの意図を学習して動作する「インテリジェントシステム」と位置づけている。 コンピューティングを「知能システム」へ再発明 Googlebookは、従来のオペレーティングシステム（OS）の枠組みを超