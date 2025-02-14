東日本電信電話株式会社（NTT東日本）は、光ファイバーセンシング技術を応用し、「地下に敷設してある通信用光ファイバー」を活用した路面下の空洞検知の実現性を検証するプロジェクトを2025年2月13日より開始すると発表した。地下に敷設してある通信用光ファイバー回線のうち、未使用の稼働していない芯線を利用する。既設の通信用光ファイバーを活用することで、新たにセンサーを追加で設置することなく路面下の振動特性変化を速