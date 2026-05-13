都内で盗まれた高級車を千葉県のヤードで保管したとして、アフガニスタン国籍の男が逮捕されました。警察によりますと、ヤワリ・イスマイル容疑者は去年12月、都内で盗まれた「ランドクルーザー」を自身が経営する東金市のヤードで保管した疑いがもたれています。車は時価900万円相当で、売却されるなどした可能性が高いとみられています。車が盗まれた日にヤードに同じ車が入るところが確認できたため、逮捕にいたったということ