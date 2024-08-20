心霊系イベントで知られる団体「暗夜-ANNYA-」公式Xが2024年8月20日、代表の桐木けん坊氏がスズメバチに6か所刺されたと報告した。「過去刺されたことのある桐木さん」暗夜は「最恐イベント開催団体」をうたい、「実際に霊の目撃情報・事件等が発生した」という事故物件に夜通し滞在するイベントを行っている。チャンネル登録者1440万超のYouTuber・はじめしゃちょーさんを筆頭に、名だたるYouTuberが体験動画を公開することもたび