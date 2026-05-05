PEACH JOHNが新たなミューズに森香澄さんを迎え、爽やかな夏ビジュアルを公開しました。ブランド人気No.1シリーズから涼感ブラ、自然体で過ごせるノンワイヤーまで、今季も気になるアイテムが勢ぞろい。女性らしさを引き立てながら、毎日に寄り添う着け心地にも注目です♡この夏のランジェリー選びがもっと楽しくなる新作情報をたっぷりご紹介します。 森香澄も愛用♡人気ブラに新色登場