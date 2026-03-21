ＴＢＳ系「Ａ-Ｓｔｕｄｉｏ＋」が２０日、放送され、女優、エッセイストとして活躍する小林聡美（６０）が出演した。

小林は１４歳で「３年Ｂ組金八先生」（１９７９年）のオーディションに合格し、俳優デビュー。「ただおもしろそうだからやってみようか」という気持ちだったという。８２年、「転校生」で映画賞を受賞し、８８年、ドラマ」やっぱり猫が好き」をはじめ、映画「かもめ食堂」「めがね」などで個性派俳優として唯一無二の存在に。

４５歳だった２０１１年、社会人入試で大学へ進学した。決断の背景を「落語聞き出して、日本文化に興味が出て、勉強してみたいな」という思いだったと説明。試験は大変だったが「楽しかった〜！」と大学生活を振り返る。

５５歳になると、今度はピアノを習う。「前からやりたいと思ってたけど、このまま死んじゃったらつまらないなー」と笑顔。やりたいことがありすぎて「時間が足りない」と笑う。さまざまなことに挑戦するコツを「根を詰めすぎないことかな」とからり。「途中で中断しちゃっても、好きなものは結局、続いてちゃってるし」。軽やかな笑顔で還暦の現在を語っていた。