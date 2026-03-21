お値打ち野菜と半端に余った食材でできる！サブおかず2選【コスパ食材のおかず】


【画像で確認】豚こまでボリュームを出したにんじんのサブおかずとは？

「ああ〜料理に使ったお肉がちょっとだけ余っちゃった」。そんなときは、コスパ野菜と組み合わせてサブおかずに！　栄養バランスがよくなるし、食べごたえもアップします。そんな、家計にやさしいのに満足感が高い、コスパ＋ちょい足しのサブおかずレシピを2品、ご紹介しましょう！

池田美希さん


教えてくれた人

▷池田美希さん

料理研究家。栄養士。「簡単だけど手抜きじゃない、どこかおもしろさのある料理を」がモットー。豊富なアイディアと素材を生かした一工夫で、コスパ食材を栄養もボリュームも満点の料理に仕上げてくれました。

■にんじんと豚こまのきんぴら

＋豚こま50gで食べごたえアップ

にんじんと豚こまのきんぴら


＜材料・2〜3人分＞＊１人分92kcal／塩分0.7g

・豚こま切れ肉・・・ 50g

・にんじん ・・・大1本（約200g）

■A

　└白いりごま・・・ 小さじ1

　└みりん、しょうゆ・・・ 各小さじ2

サラダ油

＜作り方＞

1．にんじんは縦半分に切り、斜め薄切りにする。豚肉は大きければ食べやすい大きさに切る。

2．フライパンに油大さじ1/2を中火で熱し、豚肉を入れて1〜2分炒める。肉の色が変わったらにんじんを加えて3〜4分炒める。しんなりしたら、Aを加えて炒め合わせる。

■小松菜とかにかまのサラダ

＋かにかま2本で風味を添えて

小松菜とかにかまのサラダ


＜材料・2人分＞＊1人分51kcal／塩分1.0g

・かにかま・・・ 2本

・小松菜 ・・・1/2わ（約100g）

■A

　└酢、ごま油 ・・・各小さじ2

　└塩 ・・・小さじ1/4

＜作り方＞

1．小松菜は2cm長さに切る。かにかまは2cm幅に切り、軽くほぐす。

2．ボウルにAを入れて混ぜ、 1を加えてあえる。

＊　＊　＊

少量でも、肉や魚系の半端食材を加えるのと加えないのとでは、味も料理としてのクオリティも段違い！　冷蔵庫を見回して、もしちょっとだけ余っている食材があれば、ぜひサブおかずに上手に活用してくださいね！

監修・レシピ考案／池田美希　撮影／木村 拓　スタイリング／阿部まゆこ　栄養計算／スタジオ食　編集協力／田久晶子

文＝高梨奈々