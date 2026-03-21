お値打ち野菜と半端食材でできる！サブおかず2選【コスパ食材フル活用レシピ】
【画像で確認】豚こまでボリュームを出したにんじんのサブおかずとは？
「ああ〜料理に使ったお肉がちょっとだけ余っちゃった」。そんなときは、コスパ野菜と組み合わせてサブおかずに！ 栄養バランスがよくなるし、食べごたえもアップします。そんな、家計にやさしいのに満足感が高い、コスパ＋ちょい足しのサブおかずレシピを2品、ご紹介しましょう！
教えてくれた人
料理研究家。栄養士。「簡単だけど手抜きじゃない、どこかおもしろさのある料理を」がモットー。豊富なアイディアと素材を生かした一工夫で、コスパ食材を栄養もボリュームも満点の料理に仕上げてくれました。
■にんじんと豚こまのきんぴら
＋豚こま50gで食べごたえアップ
＜材料・2〜3人分＞＊１人分92kcal／塩分0.7g
・豚こま切れ肉・・・ 50g
・にんじん ・・・大1本（約200g）
■A
└白いりごま・・・ 小さじ1
└みりん、しょうゆ・・・ 各小さじ2
サラダ油
＜作り方＞
1．にんじんは縦半分に切り、斜め薄切りにする。豚肉は大きければ食べやすい大きさに切る。
2．フライパンに油大さじ1/2を中火で熱し、豚肉を入れて1〜2分炒める。肉の色が変わったらにんじんを加えて3〜4分炒める。しんなりしたら、Aを加えて炒め合わせる。
■小松菜とかにかまのサラダ
＋かにかま2本で風味を添えて
＜材料・2人分＞＊1人分51kcal／塩分1.0g
・かにかま・・・ 2本
・小松菜 ・・・1/2わ（約100g）
■A
└酢、ごま油 ・・・各小さじ2
└塩 ・・・小さじ1/4
＜作り方＞
1．小松菜は2cm長さに切る。かにかまは2cm幅に切り、軽くほぐす。
2．ボウルにAを入れて混ぜ、 1を加えてあえる。
＊ ＊ ＊
少量でも、肉や魚系の半端食材を加えるのと加えないのとでは、味も料理としてのクオリティも段違い！ 冷蔵庫を見回して、もしちょっとだけ余っている食材があれば、ぜひサブおかずに上手に活用してくださいね！
監修・レシピ考案／池田美希 撮影／木村 拓 スタイリング／阿部まゆこ 栄養計算／スタジオ食 編集協力／田久晶子
文＝高梨奈々