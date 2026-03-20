バターとはちみつのコクが絶妙！炊飯器でつくる「揚げない大学芋」がホクホクで旨い
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
栄養士のゆたれぴさんが運営するYouTubeチャンネル「ゆたれぴレシピ」が、「揚げずにラクうまレシピ」という動画を公開しました。炊飯器に材料を入れてスイッチを押すだけで、ホクホクの「大学芋風」が完成する手軽なレシピを紹介しています。
動画ではまず、乱切りにしたさつまいもを炊飯釜に入れ、砂糖、醤油、みりん、はちみつといった調味料を次々と加えていきます。全体をよく混ぜ合わせたら、最後にバターをひとかけのせて通常モードで炊飯するだけ。油で揚げる手間や、面倒な後片付けも一切ありません。
炊きあがりの合図で蓋を開けると、バターと蜜の甘い香りが湯気とともに立ち上ります。さつまいもは中までしっかりと火が通り、ホクホクの状態に。最後に、釜の底に溜まった甘辛いタレを全体に絡め、黒ごまをたっぷりと振りかければ、照りよく仕上がった大学芋風のできあがりです。
秋の味覚さつまいもを、手軽においしく楽しめるこの一品。お子様のおやつはもちろん、お弁当のおかずにもぴったりです。ぜひ試してみてはいかがでしょうか。
【レシピ】
[材料]
・さつまいも：1本
・砂糖：大さじ1
・醤油：大さじ1/2
・みりん：大さじ1/2
・はちみつ：大さじ1
・水：25ml
・バター：1個
・黒ごま：適量
[作り方]
1. さつまいもは皮付きのままよく洗い、乱切りにする。
2. 炊飯釜にさつまいも、砂糖、醤油、みりん、はちみつ、水を入れてよく混ぜる。
3. バターをのせ、炊飯器の通常モードで炊飯する。
4. 炊きあがったら、タレを全体によく絡める。
5. 器に盛り付け、お好みで黒ごまを振りかけたら完成。
動画ではまず、乱切りにしたさつまいもを炊飯釜に入れ、砂糖、醤油、みりん、はちみつといった調味料を次々と加えていきます。全体をよく混ぜ合わせたら、最後にバターをひとかけのせて通常モードで炊飯するだけ。油で揚げる手間や、面倒な後片付けも一切ありません。
炊きあがりの合図で蓋を開けると、バターと蜜の甘い香りが湯気とともに立ち上ります。さつまいもは中までしっかりと火が通り、ホクホクの状態に。最後に、釜の底に溜まった甘辛いタレを全体に絡め、黒ごまをたっぷりと振りかければ、照りよく仕上がった大学芋風のできあがりです。
秋の味覚さつまいもを、手軽においしく楽しめるこの一品。お子様のおやつはもちろん、お弁当のおかずにもぴったりです。ぜひ試してみてはいかがでしょうか。
【レシピ】
[材料]
・さつまいも：1本
・砂糖：大さじ1
・醤油：大さじ1/2
・みりん：大さじ1/2
・はちみつ：大さじ1
・水：25ml
・バター：1個
・黒ごま：適量
[作り方]
1. さつまいもは皮付きのままよく洗い、乱切りにする。
2. 炊飯釜にさつまいも、砂糖、醤油、みりん、はちみつ、水を入れてよく混ぜる。
3. バターをのせ、炊飯器の通常モードで炊飯する。
4. 炊きあがったら、タレを全体によく絡める。
5. 器に盛り付け、お好みで黒ごまを振りかけたら完成。
関連記事
炊飯器にドボン！丸ごとトマトと鶏肉の旨味が凝縮した、絶品チキンライスが完成
豚バラの旨味がじゅわ～！炊飯器でほったらかし『とろとろ八宝菜』がご飯泥棒すぎた
ヨーグルト1パックをドカンと投入！炊飯器で作る「しっとりチーズケーキ風」
チャンネル情報
?♀?