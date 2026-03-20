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栄養士のゆたれぴさんが運営するYouTubeチャンネル「ゆたれぴレシピ」が、「揚げずにラクうまレシピ」という動画を公開しました。炊飯器に材料を入れてスイッチを押すだけで、ホクホクの「大学芋風」が完成する手軽なレシピを紹介しています。



動画ではまず、乱切りにしたさつまいもを炊飯釜に入れ、砂糖、醤油、みりん、はちみつといった調味料を次々と加えていきます。全体をよく混ぜ合わせたら、最後にバターをひとかけのせて通常モードで炊飯するだけ。油で揚げる手間や、面倒な後片付けも一切ありません。



炊きあがりの合図で蓋を開けると、バターと蜜の甘い香りが湯気とともに立ち上ります。さつまいもは中までしっかりと火が通り、ホクホクの状態に。最後に、釜の底に溜まった甘辛いタレを全体に絡め、黒ごまをたっぷりと振りかければ、照りよく仕上がった大学芋風のできあがりです。



秋の味覚さつまいもを、手軽においしく楽しめるこの一品。お子様のおやつはもちろん、お弁当のおかずにもぴったりです。ぜひ試してみてはいかがでしょうか。



【レシピ】

[材料]

・さつまいも：1本

・砂糖：大さじ1

・醤油：大さじ1/2

・みりん：大さじ1/2

・はちみつ：大さじ1

・水：25ml

・バター：1個

・黒ごま：適量



[作り方]

1. さつまいもは皮付きのままよく洗い、乱切りにする。

2. 炊飯釜にさつまいも、砂糖、醤油、みりん、はちみつ、水を入れてよく混ぜる。

3. バターをのせ、炊飯器の通常モードで炊飯する。

4. 炊きあがったら、タレを全体によく絡める。

5. 器に盛り付け、お好みで黒ごまを振りかけたら完成。