この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

栄養士のゆたれぴさんが運営するYouTubeチャンネル「ゆたれぴレシピ」が、「揚げずにラクうまレシピ」という動画を公開しました。炊飯器に材料を入れてスイッチを押すだけで、ホクホクの「大学芋風」が完成する手軽なレシピを紹介しています。

動画ではまず、乱切りにしたさつまいもを炊飯釜に入れ、砂糖、醤油、みりん、はちみつといった調味料を次々と加えていきます。全体をよく混ぜ合わせたら、最後にバターをひとかけのせて通常モードで炊飯するだけ。油で揚げる手間や、面倒な後片付けも一切ありません。

炊きあがりの合図で蓋を開けると、バターと蜜の甘い香りが湯気とともに立ち上ります。さつまいもは中までしっかりと火が通り、ホクホクの状態に。最後に、釜の底に溜まった甘辛いタレを全体に絡め、黒ごまをたっぷりと振りかければ、照りよく仕上がった大学芋風のできあがりです。

秋の味覚さつまいもを、手軽においしく楽しめるこの一品。お子様のおやつはもちろん、お弁当のおかずにもぴったりです。ぜひ試してみてはいかがでしょうか。

【レシピ】
[材料]
・さつまいも：1本
・砂糖：大さじ1
・醤油：大さじ1/2
・みりん：大さじ1/2
・はちみつ：大さじ1
・水：25ml
・バター：1個
・黒ごま：適量

[作り方]
1. さつまいもは皮付きのままよく洗い、乱切りにする。
2. 炊飯釜にさつまいも、砂糖、醤油、みりん、はちみつ、水を入れてよく混ぜる。
3. バターをのせ、炊飯器の通常モードで炊飯する。
4. 炊きあがったら、タレを全体によく絡める。
5. 器に盛り付け、お好みで黒ごまを振りかけたら完成。

YouTubeの動画内容

00:00

さつまいもと調味料を炊飯器へ
00:12

バターをのせて炊飯スタート
00:15

炊きあがり！タレを絡めて仕上げ
00:20

ホクホク大学芋風の完成

関連記事

炊飯器にドボン！丸ごとトマトと鶏肉の旨味が凝縮した、絶品チキンライスが完成

炊飯器にドボン！丸ごとトマトと鶏肉の旨味が凝縮した、絶品チキンライスが完成

 豚バラの旨味がじゅわ～！炊飯器でほったらかし『とろとろ八宝菜』がご飯泥棒すぎた

豚バラの旨味がじゅわ～！炊飯器でほったらかし『とろとろ八宝菜』がご飯泥棒すぎた

 ヨーグルト1パックをドカンと投入！炊飯器で作る「しっとりチーズケーキ風」

ヨーグルト1パックをドカンと投入！炊飯器で作る「しっとりチーズケーキ風」
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

ゆたれぴレシピ_icon

ゆたれぴレシピ

YouTube チャンネル登録者数 3.25万人 77 本の動画
?♀?
youtube.com/channel/UC3U8d4Lc9UWpL85clhsa3uQ YouTube