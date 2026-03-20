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思春期の子育てアドバイザー・道山ケイ氏が自身のYouTubeチャンネルで「【父親の過干渉】思春期男子が荒れる家庭の共通点と母親が取るべき現実的な対処法」を公開した。中学生の息子に対する夫の過干渉に悩む母親からの相談に対し、道山氏は「父親を変えるのは難しい」と断言し、子供を守るための冷徹かつ現実的な立ち回りを説いた。



動画では冒頭、中学2年生の男子を持つ母親からの切実な相談が紹介される。父親が極度の過干渉で、子供を貶める発言を繰り返すため、子供は反抗し家庭内が悪循環に陥っているという。「勉強をやる気がないなら高校に行かなくていい」と言い放つ夫に対し、母親は「子供より夫を何とかしたい」と悲痛な胸の内を明かした。これに対し道山氏は、過去10年以上にわたり同様の相談を受けてきた経験から、「父親を変えるのは難しい」と結論づける。子育てにおいて自分の非を認め、改善しようとする意思がない人間を変えることは「不可能」だと指摘し、期待を捨てるよう促した。



その上で道山氏は、母親ができる具体的な対処法として「二人の間に入ること」を提案する。父親と子供が顔を合わせれば衝突が避けられないため、父親が帰宅するタイミングを見計らって子供を自室や塾へ「避難」させ、物理的に接触を避ける環境を作るべきだと助言。父親が不満を漏らしたとしても、それは家庭の平穏を守るための必要な措置であるとした。また、父親の言い分については母親が聞き役となり、すべてを子供に伝えるのではなく、母親がフィルターとなって調整する役割を担う重要性を説いた。



動画の終盤で道山氏は、子供に不登校や非行、リストカットなどの深刻な問題行動がすでに表れているケースについて言及する。そのような状況下では、現状の生活を維持することよりも「子供を守ること」を最優先すべきだと強調。経済的な負担や母親のワンオペ育児という過酷なデメリットを考慮した上でも、子供の未来を守るために「別居」という選択肢を視野に入れるべきだと語る。「今のままの生活を続けていく以上、お子さんの未来は明るくならない」と述べ、子供の人生を守るために覚悟を持って決断するよう訴えて動画を締めくくった。