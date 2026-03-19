Fastlane Japanは、Wi-Fi 7に対応したルーター「ZTE Inazuma BE7200 Pro+」と「ZTE Sora BE3600 Pro」を発表、同時に発売した。Amazon.co.jpで取り扱われる。価格は「ZTE Inazuma BE7200 Pro+」が2万4800円、「ZTE Sora BE3600 Pro」が9980円。

発売を記念し、「ZTE Inazuma BE7200 Pro+」が2480円引きの2万2320円、「ZTE Sora BE3600 Pro」が998円引きの8982円。

両機種とも、宅内での高速なワイヤレス通信を実現する規格「Wi-Fi 7」に対応するルーター。専用アプリ「ZTE Smart Life」と「Web管理画面」から設定可能で、ZTE製ルーターを複数組み合わせる「メッシュネットワーク」がサポートされている。

ZTE Inazuma BE7200 Pro+

ZTE Inazuma BE7200 Pro+は、最新のWi-Fi 7に対応し、低遅延で安定したゲームプレイを実現するゲーミング特化ルーター。5GHz帯で最大5.76Gbps、2.4GHz帯で最大1.44Gbpsの通信速度に対応する。

8本の外部アンテナを搭載し、壁越しやルーターから遠い部屋にいても、強力な電波をキャッチできるとのこと。また、NPUを内蔵した独自開発SoCと1GBのメモリーを搭載しており、複数台同時通信によるゲームプレイへの影響を最小限に抑えられるという。

また、ルーター内部で独立した帯域を確保している2.5GbEポート（WAN／LAN）を1基ずつ搭載し、ルーターに起因するボトルネックを排除した高速な有線環境を構築できるとする。

このほか、USB 3.0ポートを利用した簡易NAS機能にも対応する。

大きさは278.69×236.85×45.5mm、重さは約1,135g。

ZTE Sora BE3600 Pro

ZTE Sora BE3600 Proは、アンテナを本体に内蔵し、インテリアになじむデザインのルーター。Wi-Fi 7に対応し、5GHz帯で最大2.88Gbps、2.4GHz帯で最大688Mbpsの通信速度と、2.5GbEのWANポートを備える。内蔵アンテナを5本搭載し、メモリーは256MB。

大きさは182.5×124.5×52mm、重さは約260g。