◇欧州チャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦第2戦 Bミュンヘン 4―1 アタランタ（2026年3月18日 ドイツ・ミュンヘン）

バイエルン・ミュンヘン（ドイツ）はホームでアタランタ（イタリア）を4―1で下し、2戦合計10―2で準々決勝に進出した。2月26日に左太腿裏を痛めて離脱していたDF伊藤洋輝が後半38分から出場。今月末の英国遠征で日本代表復帰が期待される中、公式戦でプレー可能な状態までコンディションを上げてきた。チームはFWケーンの2得点などで4得点の快勝。準々決勝はレアル・マドリード（スペイン）との強豪対決になる。

MF遠藤航が負傷離脱しているリバプール（イングランド）はホームでガラタサライ（トルコ）に4―0で快勝し、合計4―1で逆転突破。準々決勝は昨季王者パリ・サンジェルマン（フランス）と顔を合わせる。

バルセロナ（スペイン）はFWレバンドフスキの2得点やFWヤマルのゴールなどでニューカッスル（イングランド）に7―2で大勝して合計8―3で突破。アトレチコ・マドリード（スペイン）はトットナム（イングランド）に2―3で敗れたものの、合計7―5で勝ち上がった。準々決勝はバルセロナとAマドリードのスペイン勢対決になる。

準々決勝の残りカードはMF守田英正が所属するスポルティング（ポルトガル）とアーセナル（イングランド）が対戦する。