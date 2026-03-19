2位「高千穂」を抑えた1位は？ 好き＆行ってみたい「宮崎県の道の駅」ランキング！【2026年調査】
日差しが少しずつ春めいてきたこの時期は、旬の食材や地元の特産品を求めてドライブへ出かけたくなります。活気あふれる直売所や、その土地ならではの絶品グルメが楽しめる人気の拠点をチェックしてみましょう。
All About ニュース編集部では、2026年2月27日、全国20〜60代の男女250人を対象に、道の駅に関するアンケートを実施しました。その中から、好き＆行ってみたい「宮崎県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
【8位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「神話の里として知られる高千穂は、神秘的な雰囲気と壮大な自然が魅力的で、ずっと憧れている場所です。特に高千穂峡の美しい渓谷や真名井の滝は、写真で見るたびに心を奪われます。道の駅では地元の特産品や郷土料理も楽しめるそうで、旅の思い出にぴったりの場所だと思いました。自然と神話の世界に包まれながら、心を癒す時間を過ごしてみたいです」（40代女性／滋賀県）、「ソフトクリームが美味しかった」（30代女性／宮城県）、「グルメがおいしいそうだから」（20代女性／長野県）といった声が集まりました。
回答者からは「日南海岸の絶景スポットで、フェニックスの並木と青い海を一望できる南国リゾート感があるから」（30代男性／大阪府）、「日南海岸国定公園の絶景が楽しめる道の駅で、青い海を眺める展望台や、宮崎名物・マンゴーや日向夏のソフトクリームが人気だからです」（60代女性／愛知県）、「展望デッキから鬼の洗濯岩が見られるので買い物や休憩のついでに宮崎の絶景を眺めてみたいと思うため」（40代女性／兵庫県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年2月27日、全国20〜60代の男女250人を対象に、道の駅に関するアンケートを実施しました。その中から、好き＆行ってみたい「宮崎県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
2位：高千穂（高千穂町）／44票日本神話ゆかりの地、高千穂町の中心部に位置する道の駅が2位。有名な「高千穂峡」のすぐ近くにあり、観光の拠点としてにぎわいます。直売所には、ブランド牛の「高千穂牛」や特産のシイタケ、神楽にちなんだお土産などが並び、神秘的な雰囲気に包まれながら宮崎の豊かな山の幸を存分に堪能できるのが大きな魅力です。
回答者からは「神話の里として知られる高千穂は、神秘的な雰囲気と壮大な自然が魅力的で、ずっと憧れている場所です。特に高千穂峡の美しい渓谷や真名井の滝は、写真で見るたびに心を奪われます。道の駅では地元の特産品や郷土料理も楽しめるそうで、旅の思い出にぴったりの場所だと思いました。自然と神話の世界に包まれながら、心を癒す時間を過ごしてみたいです」（40代女性／滋賀県）、「ソフトクリームが美味しかった」（30代女性／宮城県）、「グルメがおいしいそうだから」（20代女性／長野県）といった声が集まりました。
1位：フェニックス（宮崎市）／62票1位は、日南海岸の絶景ロード沿いにある「道の駅 フェニックス」です。眼下に広がる美しい青い海と「鬼の洗濯板」と呼ばれる独特の波食台の眺望は、まさに南国宮崎を象徴する光景。波の音を聞きながら食べるマンゴーソフトや、地元の果物を使ったスイーツは格別で、宮崎屈指のドライブスポットとして絶大な支持を集めています。
回答者からは「日南海岸の絶景スポットで、フェニックスの並木と青い海を一望できる南国リゾート感があるから」（30代男性／大阪府）、「日南海岸国定公園の絶景が楽しめる道の駅で、青い海を眺める展望台や、宮崎名物・マンゴーや日向夏のソフトクリームが人気だからです」（60代女性／愛知県）、「展望デッキから鬼の洗濯岩が見られるので買い物や休憩のついでに宮崎の絶景を眺めてみたいと思うため」（40代女性／兵庫県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)