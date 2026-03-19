『宇宙兄弟』あと3話で完結にファン惜しむ声 連載19年の歴史に幕「寂しい」「もうアニメにはならないのかな？」
人気漫画『宇宙兄弟』が、あと3話で完結することが19日、作品公式Xにて発表された。2007年の連載スタートから19年の歴史に幕を下ろし、ネット上では惜しむ声であふれている。
【画像】ついに！公開された『宇宙兄弟』完結告知ビジュアル
『宇宙兄弟』は2007年12月より『モーニング』（講談社）にて連載がスタートし、幼少時代、星空を眺めながら約束を交わした兄・六太と弟・日々人が主人公。2025年、弟は約束どおり宇宙飛行士となり、月面の第1次長期滞在クルーの一員となっていたが、一方、兄・六太は会社をクビになり無職に。しかし、弟からの1通のメールで、兄は再び宇宙を目指しはじめるというストーリー。
2011年に第56回小学館漫画賞（一般向け部門）および、第35回講談社漫画賞（一般部門）をダブル受賞した大ヒット作品で、テレビアニメが2012年〜14年に放送された。
完結について作品公式Xでは「宇宙兄弟はあと3話で完結します。最終46巻の発売日も7／23(木)に決定！2007年の連載開始から19年。兄弟の夢と約束の結末を、見届けましょう！」と告知。また、コミックス最終46巻は7月23日に発売することを発表した。
今回の完結発表にネット上では「名作には必ず終わりがあるんだと改めて思わされる。ありがとうございました」「寂しいけど、ラスト3話楽しみにしています！」「終わっちゃうの寂しい、もうアニメにはならないのかな？それも寂しい」「ついに終わってしまう もう19年も読んできたのか」などと惜しむ声が出ている。
【画像】ついに！公開された『宇宙兄弟』完結告知ビジュアル
『宇宙兄弟』は2007年12月より『モーニング』（講談社）にて連載がスタートし、幼少時代、星空を眺めながら約束を交わした兄・六太と弟・日々人が主人公。2025年、弟は約束どおり宇宙飛行士となり、月面の第1次長期滞在クルーの一員となっていたが、一方、兄・六太は会社をクビになり無職に。しかし、弟からの1通のメールで、兄は再び宇宙を目指しはじめるというストーリー。
完結について作品公式Xでは「宇宙兄弟はあと3話で完結します。最終46巻の発売日も7／23(木)に決定！2007年の連載開始から19年。兄弟の夢と約束の結末を、見届けましょう！」と告知。また、コミックス最終46巻は7月23日に発売することを発表した。
今回の完結発表にネット上では「名作には必ず終わりがあるんだと改めて思わされる。ありがとうございました」「寂しいけど、ラスト3話楽しみにしています！」「終わっちゃうの寂しい、もうアニメにはならないのかな？それも寂しい」「ついに終わってしまう もう19年も読んできたのか」などと惜しむ声が出ている。
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