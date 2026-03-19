　19日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比1630円安の5万3280円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万5239.4円に対しては1959.4円安。出来高は1万3993枚だった。

　TOPIX先物期近は3604.5ポイントと前日比82ポイント安、TOPIX現物終値比112.91ポイント安だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 53280　　　　 -1630　　　 13993
日経225mini 　　　　　　 53295　　　　 -1615　　　275832
TOPIX先物 　　　　　　　3604.5　　　　　 -82　　　 21774
JPX日経400先物　　　　　 32775　　　　　-800　　　　 818
グロース指数先物　　　　　 731　　　　　 -14　　　　1100
東証REIT指数先物　　　　　1969　　　　　-1.5　　　　　 2

株探ニュース