日経225先物：19日夜間取引終値＝1630円安、5万3280円
19日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比1630円安の5万3280円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万5239.4円に対しては1959.4円安。出来高は1万3993枚だった。
TOPIX先物期近は3604.5ポイントと前日比82ポイント安、TOPIX現物終値比112.91ポイント安だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 53280 -1630 13993
日経225mini 53295 -1615 275832
TOPIX先物 3604.5 -82 21774
JPX日経400先物 32775 -800 818
グロース指数先物 731 -14 1100
東証REIT指数先物 1969 -1.5 2
株探ニュース
TOPIX先物期近は3604.5ポイントと前日比82ポイント安、TOPIX現物終値比112.91ポイント安だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 53280 -1630 13993
日経225mini 53295 -1615 275832
TOPIX先物 3604.5 -82 21774
JPX日経400先物 32775 -800 818
グロース指数先物 731 -14 1100
東証REIT指数先物 1969 -1.5 2
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