「ファルコンＳ・Ｇ３」（２１日、中京）

確かなフォームで軽やかに坂を駆け上がった。朝日杯ＦＳ２着から参戦するダイヤモンドノットは１８日、栗東坂路を単走で４Ｆ５２秒４−３７秒５−１２秒２。パワフルな四肢の運びで加速ラップを刻んだ。福永師は「（乗り役も）動きが良かったと言っていた。いい仕上がりで出せる」と胸を張った。

デビュー３戦目に初勝利をつかむと、もみじＳ２着をステップに京王杯２歳Ｓで重賞初制覇。続くＧ１では初のマイルでも２着に好走した。ただ、３歳初戦に向けて帰厩すると、指揮官が「動きの質が良くない」と思案。胸を張って走るフォームの改善に着手した。

修正の効果もあり、最終追い切りでは好時計を楽にマーク。指揮官も「アプローチを変えてフォームを修正してきたが、先週よりも改善されてきた。いい走りになってきている」と納得の表情だ。

このレースは１５年から１番人気が１１連敗中という嫌なジンクスがある。今回、１番人気が濃厚なダイヤモッドノットだが、左回りの７Ｆ戦は重賞を勝った条件。トレーナーは「舞台設定はいいし、楽しみだよ」と意に介さない。改めて世代屈指のスピードを証明する。