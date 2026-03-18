YOASOBI、MAISONdesらが出演！都市型音楽フェス『CENTRAL』内で行われる『Echoes Baa 2026』の詳細が発表

横浜で開催される新しい都市型フェス『CENTRAL MUSIC ＆ ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026』（4月3～5日）内で、4月4・5日に横浜赤レンガ倉庫 赤レンガパーク特設会場で行われる『Echoes Baa』の詳細が発表された。

■新マネジメントレーベル「Echoes」がキュレーション

『Echoes Baa』は、2024年9月に設立され新マネジメントレーベル「Echoes」がキュレーションするイベント。初開催となった昨年に続き、今回は2度目の開催となりる。

メインイベントには、YOASOBI、MAISONdes、Aoooといった所属アーティストに加え、その他豪華アーティストが登場し、パフォーマンスを届ける。

会場入口にはYOASOBIのステージデザインも手掛けたアーティスト、GILLOCHINDOX☆GILLOCHINDAEが企画・設計したオリジナルゲートが設置され来場者をお出迎え。ゲートをくぐった先にある10メートル超えの巨大アートウォールには、空山基、藍にいなが参加。

空山基は現在開催中の『SORAYAMA 光・透明・反射』と連動した巨大壁面を制作。Echoes所属アーティストでもある藍にいなは、自身による短編オリジナルアニメ『LUCA』の世界観を表現したアートウォールを手掛けた。

さらに、それぞれのアーティストとコラボレーションした「ARTWALL TEE（ECHOES X SORAYAMA)」「LUCA Tee ( Echoes X Nina)」も販売される。

そして、三菱商事都市開発株式会社の協力のもと今年あらたに「Echoes Amusement Park Supported by 三菱商事都市開発」が誕生。詳細は追ってアナウンスされる。

他にも昨年の内容とはまた異なる『Echoes Baa』ならではのワークショップや、期間限定でコラボフレームが楽しめるPhotomaticと『Echoes Baa』のコラボレーションなども実施。

また、開催地の横浜にちなんだ崎陽軒やベーカリー三三の出店に加え、カレーフェス『CURRY＆MUSIC JAPAN 2026』も開催されるなど、味覚でもお楽しみいただける企画も実施。崎陽軒はコラボTシャツの販売もを予定しており、音楽、アート、ワークショップ、フードなど、あらゆる五感が刺激される多彩な2日間を提供する。

■Echoes Baa CREATER COLLABORATION概要

Echoesが好きな作家と、直感にささやきかけてくる作品たち。音楽とアートの力を信じる Echoes がジャンルや世代を超えていきます。多彩なカルチャーに触れやすい環境を形成していくことを目的として、独自のスタイルを持つクリエイターにEchoes Baaへの参加を依頼しした。『Echoes Baa 2026』では、グラフィック、イラスト、立体、キャラクターなど、異なる分野の多彩な表現が集結している。

◇Echoes Baaゲート

マンガ、映画などのサブカルチャーに触れ育ち、都市と青年を題材にコンセプチュアルで物語的な表現を行う現代美術作家 GILLOCHINDOX☆GILLOCHINDAE。YOASOBIのドーム公演のクリエイティブ・プロデュースに参画しているアーティストであり、昨年の『Echoes Baa』のバルーンゲートも制作を担当している。『Echoes Baa 2026』においてもあらたなデザインで、よりスケールアップしたゲートを創作。彼の作品に、Echoesのイメージが重なることで『Echoes Baa』が持つ自由なコミュニティを想起させるフェスゲートとなっている。

◇Echoes Baa Art Wall

空山基、藍にいなの2名の作家による巨大なアートウォール。それぞれのアートウォールは、Art Wall TシャツとしてEchoes Maaketにて販売。Tシャツをいちばん身近なアートとし、“Echoes”の背景にある音楽とアートを体現したアパレルとなっている。

ARTWALL TEE（ECHOES X SORAYAMA）

LUCA Tee（Echoes X Nina）

◇Echoes Baa PHOTOMATIC

『Echoes Baa』開催を記念して、韓国発セルフフォトブース PhotomaticとEchoesのコラボフレームが登場。Echoesの世界観を感じられるデザインとなっており、フェスに遊びに来た思い出を持ち帰れる特別な記念撮影が楽しめる。

◇Echoes Baa WORKSHOP

昨年好評だったシルクスクリーンのワークショップが再び登場。はじめての人でも気軽にシルクスクリーンを楽しめて、身につけるだけでスペシャルなアーティストアイテムを作れる体験を提供する。

◇ジェルネイルシール体験

日本のネイルトレンドを牽引するマニキュアリストが監修を行うジェルネイルシールブランド「7nana」とのスペシャルなコラボレーション。表現の可能性を追求する彼らとは、Echoesレーベルおよび『Echoes Baa』出演アーティストの特別なコラボジェルネイルシールを共同制作し、音楽で爪を彩る。新感覚の貼って固める簡単セルフネイル体験を提供する。

◇タトゥーシール体験

「タトゥーとは、体が変わろうと人生を共存できる最高の励ましであって、永遠のジュエリーです。」この想いをコンセプトに掲げる、タトゥーシールブランド「opnner＜オプナー＞」。

本ワークショップでは、Echoesや『Echoes Baa』出演アーティストのコラボタトゥーシールを会場限定で発売。タトゥーシールの貼り方は、 台紙から剥がし、水と化粧水で肌になじませるだけなのでとても簡単。フェス会場で、好きな音が自身を飾り、音を身に纏う体験。タトゥーへの新しい扉が開かれる特別なワークショップとなる。

■イベント情報

『CENTRAL MUSIC ＆ ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026』

04/03（金）～04/05（日）神奈川・Kアリーナ横浜／横浜赤レンガ倉庫／KT Zepp Yokohama／臨港パーク

『Echoes Baa2026』

04/04（土）神奈川・横浜赤レンガ倉庫 赤レンガパーク特設会

出演：新しい学校のリーダーズ / Awich / キタニタツヤ /CHiCO with HoneyWorks / NOMELON NOLEMON / Balming Tiger / YOASOBI

Echoes Baa Selected Artist:jo0ji

04/05（日）神奈川・横浜赤レンガ倉庫 赤レンガパーク特設会

出演：Aooo / asmi / CANDY TUNE / CUTIE STREET / 羊文学 / 星街すいせい / MAISONdes

Echoes Baa Opening Act:華乃

■関連リンク

『CENTRAL MUSIC ＆ ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026』公式サイト

https://central-fest.com/