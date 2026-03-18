韓国ドラマ「シークレット・ガーデン」や「屋根部屋のプリンス」など多数の人気ドラマ挿入歌（ＯＳＴ）を歌い、“ＯＳＴの女王”の一人と称される歌手のペク・チヨンが最近、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで整形に悩む人々へ、経験者としてアドバイスを送った。

ペク・チヨンは、ＹｏｕＴｕｂｅの制作スタッフが整形するかを悩んでいると聞き「こんなふうに話したくないけど、整形手術の失敗を経験して得たコツは、一度にまとめてやらないこと」と語った。ペク・チヨンは過去に「当時の整形のトレンドに合わせて、目と鼻を手術してしまった」と後悔の気持ちを明かし「長く生きてきて分かったことは、顔のトレンドは巡り巡って戻ってくる」と整形への慎重さを訴えた。

手術の満足度については「ある程度、妥当な水準を超えようとした時点で満足感はなくなる」と言い「私は整形をして見た目が気に入らなかったけど、あざが消えたり腫れが引いたりするのに時間がかかって、その間に自分の顔に慣れていった。もし私が少しネガティブな性格だったら、（失敗は）とてもつらかったと思う」と述べ、前向きな考え方の重要性を強調していた。

整形費用に１０億ウォン（約１億円）をかけたという噂については「そんなに費やすわけがない」と否定した。