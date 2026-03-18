岡村靖幸と中島健人がアニメ主題歌で初コラボ。岡村靖幸の今を映す新曲『瞬発的に恋しよう』

岡村靖幸と中島健人による初のコラボレーションが実現。TVアニメ「ガンバレ！中村くん！！」オープニングテーマに起用された『瞬発的に恋しよう』の音源とミュージックビデオが、2026年4月2日（木）に同時配信される。

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「ガンバレ！中村くん!!」は、内気な男子高校生・中村男久斗が、クラスメイトの広瀬愛貴への片思いをめぐる“妄想と暴走”を80〜90’sタッチでコミカルに表現した王道BLコメディマンガで、4月1日（水）24時30分からTOKYO MX、とちぎテレビ、群馬テレビ、BS11ほかで放送スタートする。

オープニングテーマの『瞬発的に恋しよう』は、作詞・作曲・編曲を担当した岡村の直感で中島にコラボレーションをオファーし、2人のヴォーカル共演が奇跡的に実現した作品。爽やかさと悩ましさが同居する楽曲となっている。

これに合わせ、「ガンバレ！中村くん！！」原作者・春泥の描き下ろしによる2人をアニメキャラクター化したアーティストビジュアルが制作された。ミュージックビデオは、同キャラクターが登場する全編オリジナル・アニメ作品となっている。

リリースに先がけて、YouTubeでは「瞬発的に恋しよう」の音源一部を使用した「ガンバレ！中村くん!!」のPVも公開された。

なお岡村は、近年もアーティストへの楽曲提供やプロデュースを精力的に展開し、2022年にはアイナ・ジ・エンド、2026年には生田斗真のデビュー曲で作詞・作曲・プロデュースを担当。宇多田ヒカルや椎名林檎らの作品にも参加するなど、世代やジャンルを横断し、多くのアーティスト・クリエイターから支持を集めている。2026年にはデビュー40周年を迎えた。

◼︎岡村靖幸コメント

オファーをいただいて原作を読みながら、どんな音楽がふさわしいんだろうと考えていました。

そうしたらある朝、目覚めた時にそのメロディがはっきり残っていて、「あ、これなんじゃないか」と思いました。そこから一気に曲の全体像が見えてきて、作曲を始めました。

最初は僕のソロでしたが、すぐにコラボという話になって、プロジェクトの皆さんと話し合って、中島健人さんとのコラボレーションが実現しました。「MUSIC AWARDS JAPAN 2025」でご一緒したり、ソロのライヴを観たり、不思議な結びつきを感じました。

夢で聴いたメロディや、現実の出会いが、あとからひとつにつながっていくような感覚があって。

そういう巡り合わせの中で生まれた作品ですね。

◼︎中島健人コメント

昨年行われた「MUSIC AWARDS JAPAN 2025」にて、岡村さんとご一緒した直後に聞いたお話でとても驚きました。これまでになかった音楽的な刺激を受けられると思いとても光栄でした。

いただいたデモも、僕が歌番組でお見掛けした時の軽やかなパフォーマンスをする岡村さんを思い出すような、踊り出したくなるメロディで、レコーディングもすごく楽しめました。

歌詞の通りに歌うという概念が岡村さんとコラボしたことによって、歌い方のアレンジの妙・究極のオシャレな歌い上げ方のようなものを岡村さんに教わった気がします。

【配信リリース情報】

配信日時：2026年4月2日（木）タイトル：「瞬発的に恋しよう」（作詞・作曲・編曲：岡村靖幸）Produced by 岡村靖幸リリース形態：音源 / ミュージックビデオ岡村靖幸・配信ストアリンク：https://okamura-yasuyuki.lnk.to/pn02zrbG中島健人・配信ストアリンク： https://KentoNakajima.lnk.to/Digital